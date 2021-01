Kisah Cinta Lana Condor dan Noah Centineo di Film Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cinta Lana Condor dan Noah Centineo bermain bersama dalam film terbaru mereka yang berjudul To All The Boys: Always and Forever. Film Komedi Romantis ini bakal tayang di Netflix bulan depan.Film yang diadaptasi dari novel populer karya Jenny Han ini akan tayang mulai tanggal 12 Februari 2021. Lana Condor memerankan karakter Lara Jean Covey, sedangkan Noah Centineo memerankan karakter Peter Kavinsky.Dalam kisah terbarunya, Lara Jean sedang bersiap untuk menutup masa SMA dan memasuki usia dewasa. Dua perjalanan yang mengubah hidup pun membuatnya membayangkan kembali kehidupannya setelah lulus nanti. Baik bersama keluarga, teman-teman, dan Peter.Menjelang penayangannya, To All The Boys: Always and Forever mengeluarkan trailer perdana. Tayangan itu memperlihatkan sekilas momen-momen terakhir Lara Jean sebagai murid SMA, seperti pergi ke pesta prom dan bepergian dengan teman-temannya.Trailer juga memperlihatkan Lara Jean dan dua saudaranya menghabiskan waktu bersama di Korea. Namun, sepertinya ada konflik yang menanti di hubungan Lara Jean dan Peter.Mereka harus menghadapi kemungkinan untuk memasuki universitas yang berbeda. Lalu, mampukah hubungan keduanya bertahan?Sementara itu, film To All The Boys: Always and Forever disutradarai oleh Michael Fimognari. Film ini dipenuhi bintang ternama, yakni Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart, Ross Butler, Madeleine Arthur, Sarayu Blue, dan John Corbett.(ELG)