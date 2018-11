Jadwal Tayang Game of Thrones Musim Terakhir

HBO Asia baru saja memastikan jadwal tayang untuk serial epik Game of Thrones musim kedelapan atau terakhir. Kini para penggemar bisa tahu berapa lama lagi penantian mereka akan terbayar.Informasi ini dirilis lewat teaser semenit pada Selasa malam, 13 November 2018. Teaser ini merangkum seluruh perjalanan cerita utama sejak musim pertama hingga ketujuh. Mulai dari jatuhnya Bran Stark, transformasi Daenerys Targaryen, serta sejumlah perang dan tragedi kematian.Pada akhir video, tertulis bahwa musim terakhir akan dirilis perdana pada April 2019.Tidak seperti musim-musim sebelumnya, musim kedelapan hanya akan punya enam episode, tetapi dengan durasi lebih panjang pada tiap episode. Namun seperti musim ketujuh, materi ceritanya belum ada dalam serial novel sumber adaptasi, A Song of Ice and Fire karya George RR Martin.Pemeran utama yang masih bermain dalam musim ini antara lain Emilia Clarke, Kit Harrington, Lena Headey, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Sophie Turner, Maisie Williams, Isaac Hemsptead Wright, dan John Bradley.Sementara itu, lima proyek dengan kisah sempalan Game of Thrones sedang disiapkan HBO bersama lima penulis. Salah satunya adalah proyek serial prekuel yang ditulis Jane Goldman (dwilogi Kingsman). Naomi Watts akan menjadi salah satu pemeran utama.Empat proyek prekuel lain digarap oleh Max Borenstein (Kong: Skull Island), Brian Helgeland (Legend), Carly Wray (serial Mad Men), serta Bryan Cogman (Game of Thrones).(ASA)