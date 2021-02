Aktor Legendaris Film "The Sounds of Music" Christopher Plummer Meninggal Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Christopher Plummer yang memerankan Captain Georg von Trapp pada film ikonik "The Sounds of Music" (1965), meninggal dunia.Plummer meninggal pada usia 91 tahun, di rumahnya, di Connecticut, Amerika Serikat, pada Jumat, 5 Februari 2021.Sejauh ini pihak keluarga belum memberikan kabar detail terkait sebab meninggalnya Plummer.Plummer lahir pada tahun 1929, dia memulai karier sebagai aktor sejak era 1950-an. Pada 2011, Plummer berhasil mendapatkan trofi paling bergengsi dalam dunia film, Piala Oscar, lewat perannya di film "Beginners"."The Sounds of Music" sendiri merupakan film ikonik yang menginspirasi jutaan penontonnya. Film itu memiliki soundtrack yang memikat, yang sampai hari ini masih banyak yang mendengarkannya. Termasuk lagu "My Favorite Things" dan "Do-Re-Mi".Masa tua Plummer tak lepas dari dunia film. Dia masih membintangi sejumlah film Hollywood dalam beberapa tahun terakhir, antara lain "Knives Out", "Cliffs of Freedom", dan "The Last Full Measure".(ASA)