Nia Dinata Hadirkan Film A World Without, Tayang di Netflix

Netflix merilis film Indonesia terbaru berjudul A World Without. Film yang disutradarai oleh Nia Dinata (Arisan!, Berbagi Suami) ini bakal tayang pada 14 Oktober 2021.Nia Dinata bekerja sama dengan penulis Lucky Kuswandi (Ali & Ratu Ratu Queens, Selamat Pagi, Malam). Film ini menghadirkan misteri dan ketegangan melalui kisah tiga remaja perempuan yang memilih kehidupan tak biasa.Mereka bagian dari The Light, sebuah organisasi yang berjanji untuk mewujudkan kehidupan idaman para anggotanya. Tapi apakah benar bahwa selalu ada kegelapan di balik cahaya?Bintang muda berbakat Amanda Rawles, yang sempat mencuri perhatian lewat karakternya di Dear Nathan, akan berperan sebagai Salina. Dia adalah perempuan berhati lembut namun ambisius yang bercita-cita menjadi seorang pembuat film.Selain itu, A World Without juga akan menampilkan Maizura (Bebas, Tarung Sarung) sebagai Ulfah yang bermimpi untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Ada juga Asmara Abigail (Perempuan Tanah Jahanam) sebagai si pemberontak Tara yang keras kepala.Ketiga aktris itu akan menyuguhkan penampilan apik sebagai tiga sahabat perempuan. Merka akan segera menyadari pentingnya menemukan kekuatan dan suara mereka sendiri.Tak hanya itu, ada juga Chicco Jerikho (Filosofi Kopi, A Copy of My Mind) dan Ayushita (Kartini, What They Don’t Talk About When They Talk About Love). Keduanya akan berperan sebagai pasangan The Light yang hebat, Ali dan Sofia Khan.Kedua aktor dan aktris ini akan menunjukkan sisi yang belum pernah terlihat sebelumnya saat mereka berubah menjadi sepasang suami-istri yang karismatik. Namun, kehidupan mereka penuh teka-teki di A World Without.Turut bergabung dalam jajaran penuh bintang di film ini adalah Jerome Kurnia (Bumi Manusia), Richard Kyle (Ini Kisah Tiga Dara), Dira Sugandi (Selamat Pagi, Malam), dan masih banyak lagi."Di balik misteri dan ketegangannya, A World Without merupakan sebuah cerita mengenai perempuan muda yang menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri," ujar sutradara Nia Dinata."Kami memiliki perspektif perempuan yang dipraktikkan secara nyata di film ini melalui terlibatnya banyak kru perempuan, mulai dari sinematografer dan produser hingga penata busana dan penata artistik," tambahnya.Ia menekankan bahwa pesan female empowerment yang kuat di film ini tidak hanya terasa di cerita. Melainkan, juga ada di belakang layar. Nia berharap pesan universal di A World Without dapat menjangkau dan dipahami oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia.