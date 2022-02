Raih Penghargaan di Festival Film Berlin, Laura Basuki: Ini untuk Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aktris Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk Pemeran Pendukung Terbaik di Festival Film Internasional Berlin (Berlinale) 2022 atas perannya di film Nana (Before, Now & Then). Film berbahasa Sunda itu adalah karya sutradara Kamila Andini.Dalam pesan video yang ditayangkan, Laura mengatakan dirinya merasa terhormat bisa mendapatkan penghargaan bergengsi ini."Tapi ini semua takkan terjadi tanpa kerja keras tim yang luar biasa," kata Laura Basuki dalam bahasa Inggris, dilansir dari Antara, Kamis, 17 Februari 2022.Laura Basuki berterimakasih atas apresiasi terhadapnya dan juga untuk film Indonesia. "Ini untuk Indonesia," ucapnya.Film Nana (Before, Now & Then) tayang perdana di Festival Film Berlin 2022. Festival sinema ke-72 itu akan berlangsung pada 10 hingga 20 Februari 2022.Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin mengungkapkan tiket premier film Nana (Before, Now & Then) habis terjual. Total ada 600 tiket yang tersedia.Setelah tayangan premier, film Nana (Before, Now & Then) telah dijadwalkan tayang di tujuh teater lainnya di Berlin, yaitu pada 14, 17, 18, dan 20 Februari 2022. Dari pantauan KBRI Berlin pada situs resmi Berlinale, tiket untuk semua tayangan film itu juga telah habis terjual.Baca: Laura Basuki Menang Penghargaan di Festival Film Berlin Film Nana (Before, Now & Then) mengisahkan kisah hidup Raden Nana Sunani yang diadaptasi dari penggalan novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Laura Basuki berperan sebagai perempuan simpanan dari suami Nana (Happy Salma).Film Nana (Before, Now & Then) menceritakan kisah Raden Nana Sunani yang mencoba meniti hidup baru setelah kehilangan keluarganya akibat konflik yang terjadi di daerahnya pada sekitar 1960.Film itu menggambarkan cinta dan ketangguhan seorang perempuan, meski masih terus dibayangi oleh masa lalu. Walaupun mengangkat cerita yang terjadi pada setengah abad lalu, tetapi pesan yang disampaikan oleh film Nana (Before, Now & Then) masih sangat relevan dalam kehidupan nyata saat ini.Film produksi Batara Goempar ini dibintangi oleh sederet aktor ternama seperti Happy Salma, Laura Basuki, Ibnu Jamil, dan Arswendi Nasution.