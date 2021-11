Fakta-fakta Mengejutkan Mengenai Trailer Kedua Spider-Man: No Way Home

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Trailer kedua film Spider-Man: No Way Home resmi dirilis pada Rabu, 17 November 2021. Berbagai adegan seru dan mengejutkan muncul dalam cuplikan film tersebut.Salah satunya kemunculan musuh-musuh Spiderman. Menariknya, musuh-musuh yang muncul ini adalah lawan di film masa lalu Spider-Man . Dimulai dari versi trilogy (2002-2012) hingga Amazing Spiderman (2012-2014).Ada dua lawan yang sudah muncul terlebih dulu di trailer pertama Spider-Man: No Way Home pada 24 Agustus 2021. Mereka adalah Doctor Octopus dan The Green Goblin.Kali ini, terdapat tiga lawan tambahan yang ditunjukkan dalam trailer kedua. Di antaranya Electro, Sandman, dan Lizard.Kemunculan para penjahat ini sudah diungkap sebelumnya dalam sesi tanya jawab dengan pemeran utama Tom Holland dalam acara di Sherman Oaks, California, beberapa waktu lalu."Orang-orang ini sangat bersemangat untuk kembali dan menghidupkan kembali peran-peran ini. Mereka datang ke lokasi syuting seminggu sebelum mereka mulai syuting untuk melihat seperti apa," ujar Tom Holland.Selain fakta di atas, masih ada fakta menarik lainnya seputar trailer terbaru di Spider-Man: No Way Home. Berikut di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Karakter Green Goblin dipastikan muncul dalam film Spider-Man: No Way Home. Kepastian itu sudah ditunjukkan di trailer pertama.Namun, wujud Green Goblin tidak ditampilkan sepenuhnya dalam trailer pertama. Kemunculan sang lawan hanya diindikasikan dengan pumpkin bomb dan gaya tertawa yang menjadi ciri khasnya.Kali ini, wujud Green Goblin diperlihatkan jelas dalam trailer kedua. Green Goblin yang muncul adalah versi Willem Dafoe. Ia merupakan lawan di film Spiderman versi trilogy yang dibintangi Toby Maguire.Selain Green Goblin, kemunculan para lawan di film masa lalu Spiderman juga menyedot perhatian para fan. Dimulai dari Doctor Octopus, Electro, Sandman, dan Lizard.Kemunculan para penjahat ini bukan tanpa sebab. Mereka muncul setelah sistem multiverse mengalami kekacauan akibat kekuatan Dr. Strange yang berupaya membantu Peter Parker.Sebagian besar netizen membahas sejumlah adegan baru yang ditambahkan di dalam trailer tersebut. Banyak juga yang mendiskusikan soal pemeran Spider-Man versi sebelumnya, Tobey Maguire dan Andrew Garfield, yang mungkin tampil dalam cerita garapan Marvel Cinematic Universe (MCU) itu.Sejumlah netizen mengungkap tanda-tanda kehadiran kedua pemeran Spider-Man versi sebelumnya dalam trailer. Misalnya, saat Lizard tampak terkena pukulan, meski tidak ada siapa-siapa dalam adegan itu. Netizen menduga Sony sengaja menyembunyikan kehadiran Tobey Maguire dan Andrew Garfield dalam trailer."Lizard dipukul dengan pukulan tak terlihat di trailer #SpiderManNoWayHome Brasil. Sepertinya mereka mengedit Tobey Maguire dan Andrew Garfield," tulis @CultureCrave dikutip dari Twitter, Rabu, 17 November 2021.Tak hanya itu, ada netizen yang menilai adegan Dr Octopus yang mengatakan bahwa yang ia lihat bukan Peter Parker, menunjukkan pertanda kuat kehadiran Tobey Maguire. Seperti diketahui, lawan dari penjahat bertentakel itu sebelumnya, yakni Spider-Man yang diperankan Tobey Maguire."Kau bukan Peter Parker. Tobey Maguire akan datang," tulis @kazugrjmm.Netizen lainnya juga berdebat bahwa Marvel tidak mungkin memasukkan kedua pemeran Spider-Man sebelumnya di dalam trailer. Sebab, itu akan membocorkan seluruh isi cerita.Trailer kedua Spider-Man: No Way Home langsung menyedot banyak perhatian penonton. Tak tanggung-tanggung, tayangan trailer ini sudah ditonton sekitar 25,2 juta kali dan menembus trending lima besar di YouTube.Tayangan film Spider-Man: No Way Home dipastikan tayang pada 17 Desember 2021. Jadwal penayangan ini masih berlaku untuk bioskop-bioskop di Amerika Serikat. Adapun jadwal penayangan di bioskop Indonesia masih belum diketahui.