Dwayne Johnson Janjikan Film Antihero Black Adam Siap untuk 2019

Dwayne Johnson telah bergabung dengan proyek film superhero DC untuk peran Black Adam sejak 2014. Dalam wawancara terbaru, Dwayne memastikan bahwa karakter tersebut akan punya film tersendiri dengan jadwal produksi 2019."Naskah akan segera jadi. Bagus. Kami sedang mengerjakan itu. Kami sangat antusias," kata Dwayne kepada Yahoo! Entertainment.Selain menjadi aktor peran, Dwayne juga menjadi salah satu produser untuk film itu. Menurut kabar awal, Dwayne sebagai tokoh penjahat Black Adam akan muncul pertama di film Shazam garapan David Sandberg yang akan dirilis pada April 2019.Namun ternyata Dwayne belum terlibat dalam film Shazam. Karakter yang diambil dari komik DC ini akan punya film solo. Dwayne tetap terlibat sebagai pemeran utama."Jika beberapa hal bisa ketemu dan kami bisa menangani itu, mungkin produksi berjalan pada 2019," imbuh mantan pegulat ini.Bagi Dwayne, proyek Black Adam penuh tantangan baik dari internal maupun eksternal. Dia mengakui Marvel telah mengerjakan proyek film-film adaptasi superhero komik dan membangun dunia kisahnya dengan sangat baik. Dari internal DC, dia dan tim harus menemukan warna yang tepat supaya sesuai dengan apa yang telah dibangun film-film DC sebelumnya."Ini adalah proyek penuh tantangan karena Marvel telah membangun dunia (kisah superhero) dengan sangat bagus. DC juga bagus dalam menemukan akar dan warna film-film mereka, misalnya Wonder Woman. Aku juga menantikan film Aquaman dari James Wan," ujar Dwayne."Jadi Black Adam adalah kesempatan kecil bagi kami untuk menemukan warnanya dan memastikan dia benar-benar tangguh, memastikan kami mengikuti kisah mitologinya dengan tepat, dan memastikan bahwa kami punya DNA yang terikat erat dengan DC dan berhubungan dengan properti lain di dalam DC. Jadi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi aku rasa kami bisa melakukannya," lanjutnya.Dwayne terakhir muncul di film Jumanji: Welcome to the Jungle pada akhir 2017. Dalam waktu dekat, Dia akan muncul kembali di film Rampage dan Fighting with My Family.(ELG)