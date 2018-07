Suku Quraisy yang Demokratis

Melihat itu, Abdul Muthalib memutar otak untuk mewujudkan cita-citanya mengkondisikan Mekah sebagai kota yang damai. Tradisi bermusyawarah pun kemudian dilembagakan dengan nama Dar an Nadwah.

Semenjak Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Kakbah, Kota Mekah menjelma primadona yang membuat siapa pun ingin menguasainya. Silih berganti suku yang datang, berusaha merebut Tanah Suci dengan kekerasan.Hingga hadirlah generasi bernama Quraisy. Melalui tokoh bernama Abdul Muthalib, Mekah pun berubah wajah menjadi negeri yang gemar bermusyawarah.Sepeninggal Nabi Ibrahim dan Ismail, Tanah Suci diambil alih Bani Jurhum selama 300 tahun. Alih-alih menjadikan Kakbah sebagai amanah, suku ini malah menjadikannya sebagai sapi perahan. Masing-masing dari mereka sibuk memupuk kekayaan melalui pajak yang disasar kepada para pedagang dan jemaah yang hendak memuliakan Kakbah.Jurhum dikenal sebagai kelompok ahli perang. Hal itu terbukti dengan tumbangnya setiap suku yang datang menyerang dan bermaksud merebut kekuasaan. Hingga akhirnya, sebuah banjir besar memusnahkan mereka. Setelahnya, kekuasaan Kota Mekah beralih ke ke tangan Suku Khuza'ah.Ahmad ibn Abi Ya'qub Ishaq ibn Ja'far dalam Tarikh al Ya'qubimenjelaskan, tingkah Suku Khuza'ah tak jauh beda dari pendahulunya. Bahkan, penguasa baru inilah yang pertama kali membawa tradisi pemujaan berhala ke wilayah Kakbah dan menjerumuskan masyarakat Mekah kepada kesesatan."Kisah itu bermula ketika Amru ibn Luhai, pemimpin Khuza'ah di Mekah, sering melakukan perjalanan berobat ke Kota Balqa' di Syam. Di sana, ia melihat penduduk kota menyembah berhala, lalu membawa salah satunya untuk diletakkan di sekitar Kakbah," tulis al Ya'qubi.Setelah berhasil menguasai Kakbah selama lima abad, akhirnya Suku Khuza'ah takluk di tangan Kabilah Quraisy yang masyhur sebagai keturunan pendiri Kakbah. Sejak berada di tangan generasi ini, Mekah terus dikembangkan menjadi kota yang ramah.Melalui kecerdasan dan kekuatan petingginya, Qushay ibn Kilab, Suku Quraisy berhasil menerbitkan kebijakan untuk kembali memberi tempat kepada pengikut ajaran Ibrahim.Kakek ke empat Nabi Muhammad saw. ini juga secara pelan-pelan meruntuhkan kepercayaan mutlak masyarakat terhadap berhala menjadi sekadar sebuah perantara."Berhala cuma dimaknai sebagai perantara menuju Allah," tulis al Ya'qubi, masih dalam kitab yang sama.Setelah Quraisy berkuasa sekian lama, timbullah perpecahan di tubuh mereka. Internal Quraisy diwarnai perselisihan antara Bani Abdud Dar dan Bani Abdu Manaf. Padahal, keduanya sama-sama keturunan dari Qushay ibn Kilab.Dalam rangka menengahi perseteruan itu, menurut Imam ath Thabari dalam kitabnya, Tarikh al Umam wa al Muluk, muncullah sosok bernama Abdul Muthalib. Dia adalah wakil Bani Abdu Manaf yang mencetuskan sistem kepemimpinan baru melalui musyawarah pembagian kekuasaan."Perebutan kepemimpinan Mekah akhirnya bisa diselesaikan tanpa peperangan. Mereka lebih sepakat untuk membagi kekuasaan. Urusan penyediaan air dan pelayanan akomodasi haji diserahkan kepada Bani Abdu Manaf, sementara di bidang politik keamanan, seperti pemegang kunci Kakbah dan bendera perang diserahkan kepada Bani Abdud Dur," tulis ath Thabari.Pembagian tersebut bukan asal-asalan. Suku Quraisy, sebelumnya menimbang dengan detail bahwa kewenangan penyediaan air dilimpahkan kepada Bani Abdu Manaf karena sudah dikenal andal dalam pengelolaan bidang terkait. Pun sebaliknya, Bani Abdud Dur dinilai cakap dalam strategi pertempuran.Meskipun pembagian tanggung jawab sudah dilakukan, hal itu tidak serta merta mematikan potensi perselisihan di generasi selanjutnya. Ketika Abdul Muthalib kian disepuhkan, konflik antarsuku masih selalu mengancam. Terlebih, di saat bersentuhan dengan urusan dagang."Khususnya, kafilah musim panas dan musim dingin yang menjadi sumber pendapatan terpenting mereka," tulis ath Thabari, masih dalam kitab yang sama.Guru Besar Sejarah Islam di 'Ain Shams University, Kairo, Mesir, Ali Husni Al Kharbuthli, dalam Tarikh Ka'bah (2004) menuliskan, Dar an Nadwah merupakan wujud dari gagasan Abdul Muthalib yang lebih gemar memilih jalur musyawarah dan damai ketimbang kekerasan."Nilai-nilai yang ditanamkan Abdul Muthalib inilah yang mengubah sistem politik kaum Quraisy cenderung demokratis. Hal ini, tercermin dari adanya Dar an Nadwah yang fungsinya mirip gedung parlemen modern saat ini," tulis Ali.Sejak Dar an Nadwah didirikan, angka perseteruan dan peperangan antarsuku dalam memperebutkan hak pengelolaan Kakbah pun, relatif bisa ditekan.(SBH)