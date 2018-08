Jelang Puncak Haji, PPIH Siapkan Skenario Transportasi

Menjelang puncak pelaksanaan haji 2018, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyiapkan sejumlah skenario transportasi menuju Arafah, Mina dan Muzdalifah sebagai berikut:Pelaksanannya pada 8 Zulhijah dalam tiga tahap yakni, pukul 07.00-12.00, lalu pukul 12.00 sampai 16.00, dan pukul 16.00 sampai selesai."Untuk angkutan ini, setiap maktab akan dialokasikan sebanyak 21 unit bus. Jemaah Indonesia dilayani oleh 70 maktab, sehingga total bus yang dialokasikan sebanyak 21 dikalikan 70 jadi 1470," ujar Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi Subhan Cholid pada Minggu, 5 Agustus 2018.Angkutan ini dilaksanakan pada 9 Zulhijah, mulai saat terbenam matahari hingga dini hari."Bus yang akan dialokasikan setiap maktab sebanyak tujuh unit bus. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan dan menjamin jalannya putaran bus mengingat jarak antara Arafah ke Muzdalifah hanya sekitar empat kilometer," kata Subhan.Angkutan ini dilaksanakan mulai dini hari, pada 10 Zulhijah hingga pukul 07.00 pagi. Bus yang dialokasikan sebanyak lima unit per maktab."Hal ini dilakukan sebagaimana pada rute Arafah ke Muzdalifah. Jarak Muzdalifah ke Mina sekitar dua kilometer," ujar Subhan.Angkutan ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu: Pada 12 Zulhijah, bagi jemaah yang mengambil nafar awwal mulai pukul 07.00 sampai dengan 16.00. Bus yang dialokasikan sebanyak 21 unit per maktab sebagaimana rute Mekah-Arafah.Kedua, Pada 13 Zulhijjah, bagi jemaah yang mengambil nafar tsani, mulai pukul 07.00 hingga selesai."Bus yang dialokasikan sebanyak 21 unit per maktab," terang Subhan.(SBH)