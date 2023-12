Perkenalkan Koleksi Aleva MIZORA Jewelry, Perhiasan dengan Ilusi Optik Pertama di Indonesia

(Angelina Corrine, Brand Executive & Marketing Communication MIZORA Jewelry mengenakan rangkaian Aleva Collection yang terdiri dari anting, kalung, gelang dan cincin. Foto: Dok. Yuni)

Sertifikat GIA

Jenama perhiasan lokal, MIZORA Jewelry, menggelar pameran pertamanya yang bertajuk “Aleva Wonderland”, sejak 25 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024, di Mall Central Park, Jakarta Barat.Pameran ini digelar untuk memperkenalkan Aleva Collection, di mana koleksi ini merupakan signature product dengan cushion cut illusion setting pertama di Indonesia. Diketahui, teknik cushion cut dapat menciptakan ilusi optik yang memberikan tampilan ukuran berlian 2,5 kali lebih besar dari ukuran carrat asli.Panya Kumara selaku CEO MIZORA Jewelry mengatakan melalui teknik cushion cut illusion, para wanita dapat menggunakan perhiasan berlian dengan ukuran carat 0.3 tetapi terlihat seperti 0.7 carat. Ilusi ini dapat memberikan nilai tambah melalui ilusi visual yang mengesankan."Kami bangga, karena tim ahli berpengalaman MIZORA Jewelry telah berhasil menciptakan dan mengembangkan teknik pemotongan berlian pertama di Indonesia yang dapat menciptakan tampilan perhiasan berlian yang memukau," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (26/12) di Mall Central Park, Jakarta.Perhiasan berlian Aleva Collection menggunakan round diamond berkualitas tinggi denganwarna D - F dan clarity IF – VVS, yang dipadukan dengan emas putih berkadar 18K atau 75persen.Tak hanya itu, Panya menjelaskan piringan cushion setting dari Aleva Collection yang diberi nama “Valenka” juga telah dipatenkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI."Terinspirasi dari para penggemar perhiasan berlian yang selalu memiliki semangat untuktampil cantik dan elegan, nama Aleva yang berarti ‘free spirit’ telah hadir sebagai signature collection kami. Para pencinta berlian dapat memilih berbagai model Aleva Collection mulai dari necklace, ring, pendant, earrings, bangle dan bracelet yang semua tampil cantik dan stylish," jelasnya.Bukan cuma perhiasan berlian, MIZORA Jewelry juga menghadirkan perhiasan batuan alami lainnya, seperti Ruby, Saphhire dan Emerald. Semua produk perhiasan MIZORA Jewelry hanya menggunakan bahan berkualitas yang terverifikasi dan dilengkapi dengan sertifikat GIA (Gemological Institute of America).Selain itu, MIZORA juga memiliki inhouse certificate yaitu, MIZORA Diamond Certificate (MDC) untuk perhiasan degan berlian berukuran 0,1 – 0,29 carat. Sertifikat ini dikeluarkan oleh GIA Specialist dari MIZORA Jewelry."Salah satu fokus MIZORA Jewelry adalah kualitas dan keaslian atas semua produk yang kami jual. Untuk itu, gerai kami memiliki mini lab yang dilengkapi dengan mesin untuk dapat menguji keaslian jenis batuan permata, mengukur kadar emas, hingga mesin yang dapatmembersihkan perhiasan dengan gelombang ultrasonic. Selain itu, gerai kami juga dilengkapi dengan Mizora Café. Semua ini kami hadirkan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada para pelanggan," tambah Panya.Lebih lanjut, Panya menyebutkan saat ini MIZORA telah memiliki 12 koleksi di antaranya Aleva, The Promises, Minerva, Electa, Evander, Verena, Maximus, Liora, Oleta, Nature's Twin, GIA, dan Florence Collection."Dengan 12 koleksi ini, kami telah memiliki sekitar 550 SKU produk yang semuanya bisa didapatkan di “Aleva Wonderland” atau ke gerai di Mall Of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta. Selain itu, kamu juga bisa mengunjungi website resmi MIZORA Jewelry, Instragam @mizorajewelry, dan beberapa e-commerce," tutup Panya.