Gaya Busana Sky Brown, Skateboarder Termuda di Olimpiade Tokyo 2020

1. Selain skateboard juga jago surfing

(Brown dan adiknya juga jago surfing lho selain bermain skateboard. Bergaya lucu dengan pakaian surf paduan hijau dan hitam. Foto: Dok. Instagram Sky Brown/@skybrown)

2. Gaya casual

(Tanktop crop hitam dan jin biru serta sneakers memang paling nyaman ya buat berskateboard, dan tentu saja casual yang enggak ada matinya buat Brown. Video: Dok. Instagram Sky Brown/@skybrown)

3. Cute dengan boneka

(T-shirt putih dengan ripped jeans belel, ikonik yang selalu vintage tapi tak lekang oleh waktu. Ditambah lagi ia memegang Truly Me dolls. Aduh, Brown, awas jatuh! Foto: Dok. Instagram Sky Brown/@skybrown)

4. Dress lucu

(Brown bisa tampil manis juga dengan dress cute yang berpadu dengan jaket. Perpaduan sweet and rock & roll. Foto: Dok. Instagram Sky Brown/@skybrown)

5. Jaket denim

(Duh, iri ya dengan gaya chick dan jaket denimnya yang belel dan kece. Kerennn banget deh memang Brown ini. Paduan short skirt putih tampil netral dengan jaket yang mencuri perhatian penampilannya. Ditambah dengan effortless Brown melakukan kickflip, aduh, makin gemes! Video: Dok. Instagram Sky Brown/@skybrown)

(TIN)

Tepatnya besok, tanggal 23 Juli 2021 Olimpiade Tokyo 2020 akan digelar. Setelah menunggu satu tahun karena covid-19, akhirnya ajang olahraga dunia di Tokyo, Jepang ini akan digelar.Salah satu sosok yang menarik perhatian dunia adalah Sky Brown, seorang gadis cantik yang masih remaja di usia 13 tahun hadir dan akan ikut lomba dalam ajang dunia ini.Brown yang merupakan Indo British dan Jepang ini, menjadi atlet skateboard termuda yang akan berkompetisi di Olimpiade Tokyo 2020 mewakili Inggris Raya. Ia melaju ke Olimpiade 2020 ini walaupun sempat mengalami cedera retak tulang tengkorak dan pergelangan tangan serta tangan kirinya yang patah.Walau dengan mata yang membiru, ia tetap menulis, "I know a lot of people are worried about me, but Don’t worry, I’m Okay."Namun, remaja yang sedang berkembang ini selalu tampil dengan cirinya yang tetap cute. Jadi siapa bilang atlet tidak kece, coba yuk simak aneka gaya Brown yang akan membawa nama harum Inggris Raya ini.Penampilan apa yang kira-kira Brown akan berikan di ajang dunia Olimpiade Tokyo 2020 ini? Kamu bisa membukanya lewat Olympics.com/tokyo-2020 siapa tahu bisa melihat gaya cute dan keren Brown lagi ya!Sebelum itu, yuk lihat lagu yang menyemangati sesama yang Brown nyanyikan. Aduh, benar-benar multitalenta ya si Brown ini!