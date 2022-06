Anne Avantie X The Palace Jeweler Hadirkan Kasmaran

(FIR)

Terinspirasi dari cerita kasih suci yang abadi, The Palace Jeweler kembali berkolaborasi dengan maestro fashion Indonesia, Anne Avantie, untuk menghadirkan seri Kasmaran. Koleksi kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari seri Kekaseh hasil kolaborasi dengan Anne Avantie yang telah diluncurkan pada 2015.Seri Kasmaran pertama kali diluncurkan pada Februari 2022 di bulan kasih sayang (Valentine) dengan memperkenalkan empat varian liontin berlian. Kini, varian tersebut dilengkapi dengan perhiasan cincin, anting dan liontin berlian yang mengusung konsep yang sama.General Manager The Palace Jeweler, Jelita Setifa, mengatakan pihaknya senantiasa melengkapi pilihan koleksi perhiasan. Kali ini menyajikan koleksi perhiasan dengan pendekatan kearifan lokal."Oleh karenanya The Palace dengan bangga melanjutkan kolaborasi dengan maestro fashion Indonesia, Bunda Anne Avantie, dalam seri Kasmaran. Seri ini menggambarkan keindahan kisah cinta yang dimiliki oleh sepasang kekasih yang abadi dan suci, yang tertuang sempurna dalam desain yang terinspirasi oleh salah satu motif batik Indonesia yaitu Kawung. Kawung dalam KASMARAN adalah lambang kekuatan dalam kehidupan yang memberikan cahaya untuk sepasang kekasih," terang Jelita.Maestro Fashion Indonesia, Anne Avantie, mengatakan pada seri Kasmaran ini kami mengangkat sisi emosional dari kisah cinta yaitu cerita kasih suci yang abadi."Oleh karenanya saya mengambil inspirasi dari Kawung, yang seumpama lukisan bunga Seroja, melambangkan kesucian. Dalam Kawung terdapat motif bulat lonjong bernama Vajra yang dalam bahasa Sansekerta berarti berlian," terang Anne.