Tips Trendi agar Kamu Berani Berekspresi

1. Pilih pakaian sesuai tempat dan cuaca, jangan sampai ‘saltum’!

2. Eksplorasi gaya dengan memaksimalkan basic outfit yang kamu punya

3. Sentuhan aksesoris tenyata bisa menambah penampilan semakin memukau

4. Wajib dibawa! alat makeup ini harus ada di tas kamu

(FIR)

Penampilan dan gaya berpakaian saat ini menjadi salah satu media untuk berekspresi. Pemilihan busana hingga riasan wajah yang sesuai dapat merepresentasikan identitas diri baik itu nilai personal, perilaku, hingga meningkatkan kepercayaan diri seseorang.Namun tanpa disadari, terkadang masih banyak orang yang menghadapi tantangan untuk mengekspresikan diri, seperti adanya faktor perkembangan tren yang cepat, banyaknya pilihan merek dengan variasi harga yang berbeda-beda, serta bingung cara mix and match pakaian hingga makeup yang tepat.Padahal nyatanya, berani berekspresi agar tampil stylish itu hanya perlu mengenal lebih dalam apa yang mencerminkan diri sendiri dan mengetahui teknik mengkombinasikan setiap elemen fesyen.Nah, berikut sejumlah tips mix and match dari Shopee:Pertama-tama, analisis dan ketahui dulu ya gaya berpakaian yang sesuai dengan personal style kamu. Namun, agar tidak terjadi ‘saltum’ atau salah kostum, ingat untuk cek terlebih dahulu tujuan, tempat, dan cuaca sebelum hendak keluar rumah.Apalagi ketika memiliki jadwal pesta ulang tahun teman bertemakan outdoor party. Jangan sampai memakai long coat atau sweater bulu dengan aksesoris seperti scarf maupun sarung tangan kulit, ya. Bukanya akan terlihat modis, justru akan membuat kepanasan dan tidak nyaman di tengah kerumunan tamu lainnya.Padahal untuk pesta kebun seperti ini cukup memilih pakaian berbahan katun yang menyerap keringat, dapat juga mengenakan dress berpotongan midi atau one piece outfit yang biasa disebut jumpsuit agar memudahkan mobilitas pergerakan.Pada dasarnya trik mix and match tanpa harus menghabiskan banyak waktu adalah dengan mencoba memadukan basic outfit dengan outfit lainnya yang lebih unik demi menciptakan tampilan stand out. Apalagi untuk para pencinta basic outfit seperti kaos ataupun kemeja-kemeja polos yang berencana hangout dengan sahabat di akhir pekanini.Agar penampilan tetap menarik dan tidak terlihat biasa saja, memadupadankan kaos dengan blazer oversize dengan warna senada maupun colorfull ditambah celana kulot ataupun celana jeans, bisa menjadi ide gaya busana minimalis saat ini, lho. Tetapi jika susah mencari blazer di lemari pakaian, knit cardigan maupun vest motif ala korea yang bisa kamu temukan di Shopee juga dapat menjadi alternatif tampil modis.Dengan menambahkan aksesoris kecil bergaya klasik sebagai ornamen pemanis, ternyata memberikan dampak besar pada pesona penampilan, lho. Asal tidak berlebihan, coba kamu gunakan beberapa perhiasan sederhana seperti anting, gelang, kalung, atau cincin dengan warna netral juga bisa menambah aksen penampilan lebih elegan.Namun, aksesoris itu tidak serta-merta dikaitkan dengan perhiasan saja, tetapi juga berupa ikat rambut atau jepitan rambut, sabuk, tas, sepatu, kacamata, dan jam tangan, maupun topi.Maka dari itu, meski ukurannya kecil, sentuhan aksesori bisa menciptakan banyak kesan. Jadi sebelum membelinya, kalian bisa bertanya-tanya langsung kepada para penjual di toko fashion favoritmu. Sehingga dapat memilih aksesoris yang sesuai dengan gaya dan kepribadian.Setelah siap bepergian, menggunakan makeup yang tepat dan tidak overpolish juga menjadi elemen yang tak kalah penting dalam meningkatkan aura penampilanmu. Meskipun natural makeup dapat dibilang cocok pada segala jenis kegiatan.Tapi ingat untuk selalu menyesuaikan acara atau kegiatan yang hendak kamu hadiri dengan membawa sebagian item makeup di dalam tas untuk re-touch!