3 Trik Simpel Cara Berpakaian agar Terlihat Ramping untuk Si Ukuran Besar

(Pakai ikat pinggang. Foto: Dok. TikTok Kristine/Trendycurvy)

1. Belt atau ikat pinggang

(Atasan baju. Foto: Dok. TikTok Kristine/Trendycurvy)

2. Atasan off-the-shoulder

(Detail bawahan baju. Foto: Dok. TikTok Kristine/Trendycurvy)

3. Detail bawaan yang mendefinisikan pinggang

(TIN)

Setiap tipe tubuh manusia, utamanya perempuan berbeda. Artinya, ada berbagai cara orang dapat berpakaian untuk mendapatkan penampilan terbaik mereka.Pasalnya, beda tipe tubuh seseorang akan membuat perbedaan dalam seberapa modis penampilan kita di mata orang lain. Apalagi bila kita memiliki ukuran tubuh yang besar atau bigsize.Pakar mode dan TikToker Kristine memposting video dengan beberapa tips gaya yang mungkin ingin dipelajari orang lain. Video yang diunggahnya ini diberi judul, "This simple tip really helped me in figuring out how to dress my body", ia membagikan tips sederhana yang bisa sangat membantunya dalam mencari tahu cara mendandani tubuhnya."Kunci pakaian apa pun adalah menciptakan keseimbangan." Dia menunjuk ke dada dan pinggulnya sebelum berkata: "Bagi saya, saya berdada di atas dan hippy di bawah," ujar Kristine saat memulai videonya, seperti yang dilansir dari The Sun.Tip pertamanya adalah menggunakan ikat pinggang trendi di bagian tengah tubuhnya saat mengenakan atasan dan gaun. "Sabuk adalah pilihan saya karena mereka mendefinisikan pinggang dan memecah dua bagian terberat dari tubuh saya," imbuh Kristine. Dalam video tersebut, dirinya mengenakan gaun oranye cerah dengan ikat pinggang yang serasi diikatkan di bawah payudaranya.Kedua, Kristine memberikan tip untuk wanita yang memiliki pinggul lebih lebar dan payudara lebih kecil. "Buka garis leher itu dan pilih atasan yang memiliki sedikit volume untuk memberikan keseimbangan antara bagian atas dan bawah kamu," terang Kristine menyarankan.Ia memodelkan atasan off-the-shoulder yang memperlihatkan bahu dan dada bagian atasnya. Bagian atas juga dilengkapi dengan pola bergelombang yang menambahkan volume yang awalnya dia gambarkan.Tips terakhir Kristina adalah untuk wanita yang tidak memiliki pinggul lebar atau payudara besar. Ia mengatakan, "Temukan pakaian dengan detail bawaan yang mendefinisikan pinggang kamu. Ini karena kamu tidak begitu memiliki lekuk tubuh dan lekuk pinggang tidak tegas."Kristina memodelkan gaun bergaya romper biru yang memiliki desain slimming yang dijahit di tengah, secara horizontal di bawah payudara. Berkat video tips menyiasati cara berpakaian ini, lebih dari 500 orang telah menanggapi di bagian komentarnya tentang saran fesyennya.