3 Tampilan Anggun BCL saat Menikah Lagi, Berkebaya hingga Gaun Minim jadi Sorotan

Kebaya kutu baru

Gaun strapless berbunga

Gaun mini after party

Bunga Citra Lestari telah resmi menikah dengan Tiko Aryawardhana pada Sabtu, 2 Desember 2023, di Bali. Meski dilaksanakan secara tertutup, namun momen pernikahan yang sempat dibagikan langsung oleh BCL di Instagram pribadinya, masih terus jadi perbincangan publik.Kebanyakan dari warganet menyoroti busana yang dikenakan BCL. Ada yang memujinya karena meski sudah berusia 40 tahun, ia tetap terlihat sangat awet muda bak wanita berusia 20'an.Wajah tanpa kerutan hingga tubuh yang langsing pun sukses membuat BCL tampil memukau saat pernikahannya. Penasaran busana apa saja yang dikenakan BCL? Check this out!Pada momen akad nikah, BCL terlihat anggun dalam balutan kebaya kutu baru rancangan desainer ternama Didiet Maulana. Kebaya kutu baru yang dipakai BCL dipadukan dengan kain batik cokelat.Sementara, Tiko memakai kain yang sama yang dipadukan dengan jas putih serta blangkon. Tampilan Tiko serupa dengan Noah, anak semata wayang BCL dengan mendiang Ashraf.Malam harinya, BCL dan Tiko menggelar acara resepsi dengan busana yang lebih modern. BCL tampil dengan gaun putih strapless dengan detail embos berbentuk bunga yang sangat indah.Diketahui, gaun menyapu lantai tersebut dirancang khusus oleh desainer Yogie Pratama. Sementara, Tiko terlihat mengenakan setelan jas putih dari rumah desainer Wong Hang.Selain berdansa bersama, pada momen resepsi, pasangan tersebut pun pamer kemesraan sambil ditemani dengan indahnya letupan kembang api.Dalam video yang dilansir dari Instagram Her World Indonesia, terlihat kebahagiaan BCL dan Tiko dalam acara after party. Pelantun 'Cinta Sejati' itu terlihat mengenakan gaun mini dari bahan lace putih dengan motif bunga yang sangat indah.Sementara, Tiko hanya mengenakan kemeja putih yang dibalut dengan vest hitam. Tampilan keduanya terlihat sangat serasi dan banyak warganet menyebut BCL sangat seksi.Selamat ya Bunga dan Tiko!