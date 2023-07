Sering Tampil Gothic, Ini Gaya Fesyen Han So Hee, Model Cantik di MV 'Seven' Jungkook BTS

Busana see through (transparan)

Gaun mini & sweater berbulu

All black

Gaun hitam berbunga & stocking jaring

(yyy)

Daya pikat aktris cantik asal Korea Selatan, Han So Hee memang tak perlu diragukan lagi. Setelah menarik perhatian publik lewat beberapa judul drama, aktris berusia 28 tahun ini kembali membuat heboh sejak kemunculannya sebagai kekasih Jungkook BTS di video clip 'Seven'.Bukan cuma paras cantik dan fisik yang memesona, pemeran 'Nevertheless' itu juga memiliki selera fesyen yang unik, sehingga membuatnya selalu terlihat menawan.Diketahui, So Hee sangat menyukai warna hitam, ia pun kerap terlihat mengenakan warna tersebut di berbagai kesempatan. Bahkan, aktris yang melejit lewat perannya sebagai selingkuhan di 'The World of The Married' ini sering tampil dengan gaya fesyen gothic.Memiliki ciri khas gelap, misterius dan eksotis, gothic fashion sering kali menampilkan busana serba hitam yang dipadukan dengan make up smokey eyes yang dramatis. Penasaran dengan tampilan gothic Han So Hee? Check this out!