Rayakan Film Encanto, Disney Indonesia Pamerkan Gaun Khusus Karya Barli Asmara

Spesial untuk merayakan perilisan film animasi Encanto , Disney Indonesia mempersembahkan rangkaian kolaborasi bersama talenta-talenta lokal terbaik. Langkah ini dilakukan untuk membawa kisah Encanto lebih dekat dengan para penggemar di Indonesia. Disney Indonesia berkolaborasi bersama rumah mode Barli Asmara , fotografer Karina Yasmine, dan deretan selebriti favorit para penggemar untuk menghadirkan sebuah pameran spesial yang terinspirasi dari kisah dan karakter film itu.Terdapat lima gaun spesial yang dirancang khusus oleh rumah mode Barli Asmara . Kelima gaun itu terinspirasi dari karakter-karakter dalam film Encanto, yaitu Mirabel, Isabela, Luisa, Dolores, dan Abuela Alma. Karya spesial ini dihidupkan melalui sebuah sesi foto spesial bersama fotografer Karina Yasmine dan lima selebriti sebagai muse.Deretan selebriti itu di antaranya, Shenina Cinnamon dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Mirabel, Beby Tsabina dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Isabela, Yasmin Napper dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Luisa.Lalu ada Kiara McKenna dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Dolores, dan Ayushita dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Abuela Alma.Deretan karya itu dapat dinikmati para penggemar dalam sebuah pameran spesial bertajuk Disney’s Encanto Special Exhibition: Welcome To The Family Madrigal di Main Atrium Mall Pacific Place Jakarta, mulai tanggal 20 November 2021 hingga 2 Januari 2022.Film Encanto tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 24 November 2021.