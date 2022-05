5 Tempat Terbaik untuk Belanja Barang Vintage Online

1. James Veloria

(James Veloria. Foto: Dok. Instagram James Veloria/@jamesveloria)

2. TheRealReal

(TheRealReal . Video: Dok. Instagram Therealreal/@therealreal)

3. Etsy

(Etsy. Video: Dok. Instagram Etsy/@etsy)

4. Depop

5. Rebag

(Rebag. Foto: Dok. Instagram Rebag/@rebag)

(TIN)

Sama seperti kata " fashion ", "vintage" mencakup banyak hal. Ini secara longgar ditafsirkan sebagai pakaian dan aksesori yang dibuat 20 tahun yang lalu atau lebih. Dan para penggemar berat barang antik mungkin akan menyarankan untuk mendapatkan barang vintage yang bagus, kamu harus membelinya secara offline.Memberi tahu kamu bahwa untuk mendapatkan barang bagus, kamu harus offline. Selain umumnya, dealer vintage tidak melakukan e-tail, kamu juga bisa menyentuh, merasakan, dan yang paling penting, mencoba vintage sebelum kamu memberinya 'kehidupan baru'.Namun demikian, ada sudut-sudut internet yang menawarkan harta karun vintage . Terlebih, jika kamu tahu apa yang akan dicari. Perlu diketahui, untuk mendapatkan label barang antik, suatu barang harus berumur 100 tahun atau lebih.Namun, saat ini apapun sebelum tahun 2002 sudah dianggap vintage. Dan kamu masih bisa menemukan tempat terbaik untuk berbelanja barang antik secara online. Mau tahu online shop apa saja yang menjual barang antik (atau bekas) yang oke? Laman vogue telah merangkumnya untuk kamu!Mencari yang aughties Tom Ford Gucci? Todd Oldham tahun 80-an? Comme des Garcons tahun 90-an? James Veloria adalah salah satu pemasok langka fashion vintage yang menyenangkan untuk berbelanja online seperti halnya berbelanja di dalam toko, yang terletak di Chinatown Manhattan. James Veloria telah lama menjadi surga vintage. Mereka memiliki karya desainer terbaik. Kamu bisa mendapatkan pakaian dengan merek-merek terkenal secara online.Toko online ini banyak disukai karena proses pengiriman dan penggunaan aplikasi yang mudah, sehingga membuat belanja barang bekas menjadi mudah. Diluncurkan pada tahun 2001 oleh Julie Wainwright di San Francisco, The RealReal menawarkan kemewahan barang bekas yang otentik. Pikirkan tas It pre-loved dari Balenciaga dan gaun matahari Oscar de la Renta terbaru. RealReal benar-benar membedakan dirinya sebagai tempat di mana penjualan sama menyenangkannya dengan berbelanja.Meskipun bukan toko vintage, Etsy adalah platform yang digunakan oleh beberapa toko vintage bisnis kecil di seluruh negeri. Ini sangat bagus untuk pembeli yang mencari barang awal tahun 40-an, 50-an, dan 60-an. Mencari gaun Betty Draper untuk dikenakan ke pesta kebun? Cari saja dengan tepat dan hasilnya berlimpah. Atau bagaimana dengan pergeseran Edie Sedgwick yang lebih edgy? Kamu bisa menemukannya juga. Filter saja hasil untuk mencari vintage saja dan akan tersaji halaman demi halaman potongan retro.(Depop. Video: Dok. Instagram Depop/@depop)Dicintai oleh GenZ, Depop adalah salah satu tujuan kaum muda dalam daftar ini. Diluncurkan pada tahun 2011 di Roncade, Italia, oleh Simon Beckerman, Depop sekarang menjadi pasar peer-to-peer global yang berbasis di London. Olivia Rodrigo membuat pusing ketika dia menggalang dana melalui Depop tahun lalu. Rodrigo menjual barang-barang yang dikenakan di set video musiknya dan semuanya langsung terjual habis. Megan Thee Stallion, Princess Nokia, Dita von Teese, Lily Allen, dan Paloma Elsesser adalah beberapa anggota Depop yang paling terkenal.Penawaran Rebag dari tas tangan yang dimiliki sebelumnya sama bagusnya dengan yang didapat. Mengingat kondisi begitu banyak tas mewah bekas yang bagus, kamu mungkin bertanya-tanya apakah ada yang pernah digunakan atau tidak. Karena antara baru dan bekas tidak terlalu berbeda. Tetapi keindahan ada di mata yang melihatnya dan kebaruan tidak terlalu berbeda. So, yang mana yang paling kamu banget nih?