Urban Sneaker Society Kembali Digelar, Hadirkan Ratusan Brand Ternama

Event Urban Sneaker Society (USS) kembali digelar akhir pekan ini. Ajang tahunan yang diadakan USS Networks sejak 2017 ini bakal hadir di Hall A & B Jakarta Convention Center (JCC) pada 9-11 December 2022. USS 2022 bakal menghadirkan rilisan produk eksklusif, kolaborasi antar brand, promo spesial, hingga talk show dan juga hiburan. Acara ini juga mengundang bintang tamu seniman dan pemain basket lintas negara."Tahun ini kami meresmikan yang semula nama acara kami adalah Urban Sneaker Society (USS), sekarang hanya menjadi USS tanpa kepanjangan. Karena kami sekarang berfokus menjadi acara lifestyle. Dan tahun ini kami menghadirkan dua nama ikon streetwear, ada Bobby Hundreds, yang merupakan salah satu desainer streetwear dan Hot Sauce, tokoh streetball dari AS," kata CEO USS Network Sayed Muhammad."USS berkomitmen untuk menjadi wadah yang tepat bagi para pelaku usaha di industri fashion dan penikmatnya, untuk saling berinteraksi dan semakin berkembang," lanjutnya.Tahun ini USS menghadirkan bintang tamu internasional yaitu ikon streetwear ternama, Bobby Hundreds dari The Hundreds, dan Streetballer legendaris Hotsauce. Pengunjung berkesempatan untuk bertemu langsung dan mengikuti sharing session dari kedua bintang tamu, juga menonton pertandingan di basket ball area antara Hotsauce dengan streetballer Indonesia."Tahun ini ada retailers and brands, sneaker market, vintage market, dan F&B. Akan banyak exclusive release, sports and entertainment, dan spesial diskon. Spirit kita mengangkat marwah brand lokal untuk menyandingkan mereka dengan brand internasional. Kita datangkan brand internasional, biar USS dilirik sama brand dunia," paparnya.USS 2022 menawarkan banyak promo menarik tahun ini, seperti harga under retail, diskon hingga 80%, hingga promo spesial bagi pengguna Bank Mandiri. Setiap transaksi dengan kelipatan Rp500.000 akan mendapatkan tiket raffle dan bisa berkesempatan memenangkan hadiah berupa satu unit Subaru WRX Special Edition."Subaru mengajak gen-z untuk melihat kembali masa keemasan dunia rally Indonesia di USS 2022 ini. Masa keemasan yang berlaku tidak hanya untuk Indonesia yang didapuk sebagai tuan rumah World Rally Championship (WRC) pada Rally of Indonesia di Medan, Sumatera Utara di tahun 1996-97. Kolaborasi ini ingin mengangkat timeline #RallyGoldenEra tersebut melalui item fashion tahun 90an seperti varsity jacket dan racing jacket yang sangat terkenal di zamannya dan kini kembali menjadi outfit yang kembali menjadi trend," kata Ismail Ashlan, Marketing Manager, Subaru Indonesia.Pembelian tiket USS 2022 sudah bisa dilakukan online di Tokopedia mulai dari tanggal 30 November dengan harga Rp100.000. Jika menggunakan kartu Mandiri, akan mendapatkan Diskon 30%. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan ketentuan tiga kali (3x) vaksin diwajibkan bagi pengunjung untuk mendapatkan akses masuk."Berdasarkan data internal Tokopedia, kategori Fesyen masih menjadi salah satu kategori yang paling banyak dicari masyarakat Indonesia selama setahun terakhir. Melihat tingginya animo tersebut, Tokopedia ingin melanjutkan upaya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan produk fesyen khususnya sneakers dan streetwear, sekaligus memberikan panggung lebih luas kepada para pegiat usaha di industri fesyen untuk terus tumbuh dan berkembang," kata Sales and Operation Development Senior Lead Tokopedia, Mirna Puspita.