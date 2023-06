Gandeng Movado Group, Calvin Klein Rilis 120 Jam Tangan Fesyen untuk Koleksi 2023

(Felly Oktavia. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Jenama fesyen mewah Calvin Klein merilis rangkaian jam tangan terbaru untuk koleksi Spring-Summer dan Fall-Winter pada Senin, 26 Juni 2023, di The Cloud Lounge (Roof Top), The Plaza Office Tower, Jakarta.Felly Oktavia, Sales & PR Marketing Communications Manager Watch Continent mengatakan pada tahun 2020, Calvin Klein bekerja sama dengan Movado Group yaitu salah satu dari lima produsen pembuat jam tangan terkemuka di dunia."Untuk koleksi ini kami percayakan di Movada. Tak hanya menghasilkan jam tangan yang estetik tapi juga kualitasnya terjamin. Pada peluncuran kali ini, CK menghadirkan lebih dari 120 SKU jam tangan fesyen yang terbagi dari 3 kategori yakni Women, Men, dan For Everyone (Unisex)," ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, melalui video, Caterina Miduri, General Manager Calvin Klein Movado Group, Inc menyampaikan visinya adalah menjadikan jam tangan Calvin Klein sebagai salah satu pemain global utama di arena jam tangan dan perhiasan di seluruh dunia."Itulah mengapa kami melihat pengembangan brand di kawasan Asia Pasifik, dan khususnya di Indonesia sebagai langkah penting dalam pelaksanaan visi tersebut. Dalam menempuh perjalanan bersama merek ini, kami tidak bisa lebih bahagia untuk bermitra dengan WATCH CONTINENT, sebuah perusahaan yang cukup baru, yang berkat visi dan profesionalisme para pendiri mereka yang sudah berpengalaman di industri ini, telah mampu merubah lanskap industri jam tangan di tanah air," tutup Miduri.