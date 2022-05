Lima Busana Ikonik Selebriti di Met Gala 2022, Blake Lively Tampil Paling Memukau

Gigi Hadid

Kylie Jenner

Blake Lively

Lizzo

Gwen Stefani

Pegelaran fesyen paling bergengsi Met Gala 2022 telah sukses digelar pada Senin (2/5) di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat.Tahun ini, acara penggalangan dana tahunan yang diadakan untuk kepentingan Institut Kostum Metropolitan Museum of Art di New York City itu mengusung tema 'Gilded Glamour and White Tia'.Gilded Glamour sendiri berasal dari istilah 'Gilded Age Era' yang dipopulerkan oleh Mark Twain. Tren fashion pada era ini identik dengan gaun-gaun voluminous yang terdiri dari beberapa lapisan kain.Seperti diketahui, Met Gala selalu memiliki sejarah panjang dalam menciptakan pakaian berkesan yang sangat dinanti-nantikan pencinta fesyen. Bahkan, ratusan tamu yang hadir pun berusaha tampil glamor dan memukau dengan busana ikonik yang sesuai dengan tema besar "In America: An Anthology of Fashion."Seperti kelima selebriti ini yang mengenakan gaun panjang menjuntai, sehingga membuatnya terlihat memukau dan terpilih sebagai busana terbaik di Met Gala 2022!