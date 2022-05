Disebut Mirip, Pak Tarno dan Anderson Paak Saling Sapa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Anderson Paak merespons Pak Tarno. Instagram @anderson._paak

Penampilan Anderson Paak seperti Pak Tarno

Jakarta: Komedian Pak Tarno merespons viralnya rapper asal Amerika Serikat, Anderson Paak, yang berpenampilan mirip dirinya di ajang Met Gala 2022 pada Senin, 2 Mei 2022. Ia mengakui kemiripan keduanya."Halo Anderson Paak, you and me twin (kamu dan saya kembar)," ucap dia dalam postingan akun @paktarnomanagementofficial, Rabu, 4 Mei 2022."Jadi apa yo, bimsalabim jadi apa prok prok prok," ia mengucapkan mantra khas miliknya.Anderson Paak pun membalasnya melalui Instagram Story. "I'm not sure what you say but I'm super down (saya tak yakin apa yang kamu katakan tapi saya setuju)," tutur Anderson Paak.Anderson Paak menyadari bahwa warganet membicarakannya karena mirip dengan Pak Tarno. Ia pun mengganti foto profil dengan wajah Pak Tarno."Ini yang kalian terus katakan aku mirip dengannya," tulis Anderson Paak.Penyanyi rap asal Amerika, Anderson Paak yang memiliki akun @Anderson._Paak mencuri perhatian warganet Indonesia. Pasalnya, penampilan berbusananya mirip dengan pesulap Pak Tarno di acara Met Gala 2022 pada Senin, 2 Mei 2022.Dilansir dari Antara, Anderson Paak mengenakan jas kuning dengan motif floral berpadu kemeja biru muda, dasi hitam, celana panjang hitam model cutbray, dan kacamata hitam. Sang penyanyi melengkapi penampilannya dengan model rambut berponi.Baca: Anderson Paak Gunakan Foto Pak Tarno sebagai Foto Profil Instagram Dia juga melakukan gerakan jenaka di atas karpet merah Met Gala 2022. Dalam wawancaranya dengan media Eonline, Anderson Paak mengatakan dirinya tak tampil di Met Gala. Namun, hanya ingin menikmati pertunjukan musisi lain.Sejumlah warganet menyebut penampilan Anderson Paak mirip dengan sosok pesulap Pak Tarno. Foto-foto penampilan Anderson pun menyebar di dunia maya, termasuk saat dia berfoto bersama Johnny dari grup idola K-pop NCT. Tagar Pak Tarno pun menjadi trending di Twitter.