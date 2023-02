Indonesia Now Siap Tampilkan Busana dari 7 Jenama Fesyen Lokal di New York Fashion Week 2023

(Salah satu koleksi dari Buttonscarves yang akan ditampilkan di NYFW 2023. Foto: Dok. Istimewa)

Sejumlah jenama fashion dan desainer lokal yang tergabung dalam group show 'Indonesia Now' akan kembali menampilkan koleksi busana terbaru mereka di ajang New York Fashion Week pada 13 Februari 2023 mendatang. Peragaan busana bergengsi ini tentunya didukung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).Dalam konferensi pers yang diadakan pada 31 Januari 2023, Menteri Perdagangan, DR. (H.C). Zulkifli Hasan, S.E., M.M. menyampaikan bahwa pemerintah sangat mendukung karya anak-anak bangsa yang bisa berpartisipasi di kancah internasional."New York Fashion Week merupakan acara yang dikenal luas di dunia. Selain itu, Amerika adalah tujuan ekspor kita nomor satu dan menjadi pusat mode dunia. Kita ingin teman-teman desainer punya pengalaman event yang kelasnya internasional untuk memperlihatkan dan memperkenalkan produk-produk kita. Setelah itu bisa punya jejaring dan mitra bisnis, sehingga bisa mengembangkan usahanya," tutur Zulkifli saat konferensi pers di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).Sementara itu, Buttonscarves Beauty akan menjadi merek kecantikan untuk mendukung tata rias pada model yang mempresentasikan karya dari ketujuh jenama fesyen yang turut berpartisipasi, yakni Buttonscarves, KAMI., Zeta Prive, Anggia Mawardi, Lenny Hartono, Nada Puspita, serta Ayu Dyah Andari x BT Batik Trusmi. Ketujuh merek ini akan mempersembahkan koleksi yang terdiri dari 10 look di dalam fashion show NYFW Autumn/Winter 2023."Berkesempatan menjadi Official Beauty Partner untuk 7 jenama dan designer Indonesia pada ajang New York Fashion Week Fall/Winter 2023, merupakan suatu kebanggaan bagi Buttonscarves Beauty. Hal ini membuktikan bahwa Buttonscarves Beauty siap untuk mendukung industri fashion dan beauty, khususnya di panggung mode internasional," ujar Kanya Hapsari selaku Marketing Director dari Buttonscarves Beauty.Pada peragaan busana nanti, tema tata rias yang akan diperkenalkan adalah “Popping Autumn” yang terinspirasi dari warna-warna musim gugur yang dipadukan dengan vibrant color. Tampilan ini memiliki karakter yang soft namun fresh dengan menggunakan warna-warna pink, peach, cream, dan coklat."Di panggung New York Fashion Week Fall/Winter 2023, Buttonscarves Beauty merepresentasikan karakter make up yang anggun dan fresh serta dapat digunakan untuk sehari-hari," tambah Kanya.