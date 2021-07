Dukung Pebisnis Perempuan, KISAKU X Shop At Velvet Hadirkan 35 Koleksi Pakaian Minimalis

(Koleksi kolaborasi KISAKU dan Shop At Velvet terdiri dari 35 produk t-shirt, sweater, kemeja, outerwear, gaun, serta celana berbahan katun, satin, kaus, dan wool acrylic dengan kisaran harga Rp219.000 – Rp499.000. Foto: Dok. KISAKU)

(Tiap helai pakaian siap pakai tersebut memiliki desain serta perpaduan warna yang mudah untuk dipadupadankan. Koleks ierbaru ini bisa dibeli secara daring di laman shopatvelvet.com. Foto: Dok. KISAKU)

Sebagai perusahaan yang 60 persen pendirinya adalah perempuan, KISAKU paham akan tantangan yang sering dihadapi oleh perempuan pebisnis. Apalagi 49,42 persen pendudukIndonesia juga perempuan.Oleh sebab itu, KISAKU ingin menginspirasi masyarakat untuk terus memberikan dukungan lebih pada pemberdayaan perempuan Indonesia dengan berkolaborasi bersama Shop At Velvet. Seperti diketahui, KISAKU adalah tempat bersosialisasi yang menawarkan ragam minuman kopi berkualitas dengan harga terjangkau.Raline Shah, Co-founder & Commercial Director KISAKU mengatakan KISAKU dan Shop At Velvet memiliki fokus yang sama saat berkreasi untuk menghasilkan produk baru, yaitu memegang teguh komitmen untuk selalu menghadirkan produk berkualitas bagi masyarakat Indonesia."Hal ini karena kualitas lebih baik akan menjadikan sebuah produk bertahan lebih lama, dan pada akhirnya membuat kita bisa menjalani hidup ramah lingkungan dengan mengurangi sampah,” ungkap Raline dalam acara virtual konferensi pers Kolaborasi KISAKU dan Shop At Velvet, Bentuk Dukungan Pada Sesama Perempuan Wirausaha, Jumat, 2 Juli 2021.Dalam kolaborasi tersebut Shop At Velvet memperkenalkan koleksi pakaian yang terinspirasi oleh nuansa warna dan konsep desain KISAKU. Yessi Kusumo, co-founder Shop At Velvet menuturkan bahwa nuansa warna KISAKU sangat sesuai dengan mayoritas koleksi pakaian keluaran mereka."Apalagi karena sejauh ini Shop At Velvet telah banyak menggunakan warna monokrom seperti krem, putih, abu, dan hitam. Selain itu desain KISAKU dan Shop At Velvet pun memiliki ciri khas serupa, kasual kontemporer dengan gaya minimalis," pungkas Yessi.