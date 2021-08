Kin + Ally Rilis Koleksi Pakaian Olahraga dari Limbah Plastik

(Poppy Racerback Bra in ActiveKnit dibuat khusus menggunakan material dengan bahan yang memiliki kualitas four-way stretch, wrinkle resistant, quick drying, ringan dan juga sangat lembut. Sehingga, sangat nyaman dipakai untuk berolahraga. Foto: Dok. Kin + Ally)

(Kin + Ally juga mengajak mengusung kampanye #JoinTheAllyance

untuk mengajak masyarakat Indonesia dengan berbagai macam bentuk tubuh untuk ikut bergabung sebagai sekutu Kin + Ally menjadi agen perubahan bagi bumi dan juga lingkungan sekitar. Foto: Dok. Kin + Ally)

Dengan kesadaran akan meningkatnya isu mengenai pemanasan bumi akibat limbah plastik, Kin + Ally , merek pakaian olahraga lokal berkualitas premium dengan misi utama keberlanjutan, meluncurkan koleksi pertamanya yang bernama Poppy Racerback Bra in ActiveKnit dan Dahlia Compression Legging in ActiveKnit.Dengan harapan membawa perubahan positif bagi bumi dan masyarakat sekitar, koleksi perdana Kin + Ally terbuat dari hasil inovasi material premium yang diolah dari limbah botol plastik.Natasha Elaine, Co-Founder Kin + Ally mengatakan akibat pandemi Covid-19 yang diawali pada Maret 2020 lalu, masyarakat Indonesia jadi semakin peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan sekitar."Hal ini membuat Kin + Ally semakin yakin untuk menciptakan produk pakaian olahraga premium yang dapat membawa perubahan positif bagi bumi dan masyarakat," tutur Natasha pada Virtual Press Conference peluncuran koleksi pertama Kin + Ally, Senin, 30 Agustus 2021.Kin + Ally memilih untuk mengolah kembali limbah plastik karena limbah plastik merupakan limbah yang paling sulit untuk diurai. Mereka merasa tertantang sekaligus terdorong untuk melangkah lebih jauh dan berdampak lebih besar pada lingkungan."Jika plastik merupakan limbah yang paling sulit diurai, bagaimana kalau kami mengubah limbah tersebut menjadi sesuatu yang dapat dipakai, terutama untuk olahraga? Dari situlah kami tergerak untuk menciptakan athleisure wear yang didedikasikan penuh untuk 'menjaga bumi' dan menjadi 'baju siap tempur' kita saat berolahraga yang nyaman untuk digunakan setiap individu," tambah Patricia Davina, Co-Founder Kin + Ally.Tidak hanya ramah lingkungan, Kin + Ally juga berdedikasi menjadi merek lokal yang merevolusi standar kecantikan di Indonesia dengan menghadirkan ukuran yang beragam mulai dari XS hingga XL.Kin + Ally hadir dengan dua varian produk yaitu; Poppy Racerback Bra in ActiveKnit yang dibanderol dengan harga Rp598 ribu dan Dahlia Compression Legging in ActiveKnit seharga Rp798 ribu. Masing-masing produk dilengkapi dengan tiga pilihan warna; black, sea, dan stone.