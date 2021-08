'An Environment for the Body', Koleksi Terbaru Hana Tajima X UNIQLO

(yyy)

Perusahaan retail pakaian global UNIQLO mengumumkan peluncuran Koleksi HANA TAJIMA UNTUK UNIQLO untuk musim koleksi Fall/Winter 2021 , pada 10 Agustus. Koleksi LifeWear unik dari perancang busana yang berbasis di New York, Hana Tajima, mencerminkan keragaman budaya dari perspektif global, dengan desain yang nyaman dan elegan. Serta, dengan fleksibel menyesuaikan dengan cara halus tubuh berubah dengan setiap tahap kehidupan.Tema musim ini adalah “ An Environment for the Body ”, rangkaian siluet yang mengalir dan nyaman serta tekstil lembut yang menciptakan bentuk yang elegan. Hana Tajima mengatakan dirinya sangat tertarik dengan ide pakaian sebagai semacam lingkungan untuk tubuh kita dan membayangkan bagaimana perasaan mereka saat dikenakan. Dikoleksi ini ia fokus pada kain yang dapat bergerak mulus seirama dengan tubuh."Ini adalah koleksi untuk dikenakan dalam kehidupan sehari-hari, dan di situlah saya bersinggungan dengan filosofi LifeWear UNIQLO. Saya ingin HANA TAJIMA UNTUK UNIQLO memberikan lingkungan yang positif bagi tubuh dan jiwa pemakainya," ungkap Hana.Koleksi HANA TAJIMA UNTUK UNIQLO Fall/Winter 2021 dengan mudah beradaptasi dengan berbagai transisi sepanjang hari, dengan jajaran pakaian yang memadukan keindahan dengan kehalusan. Siluet yang menonjolkan individualitas pemakainya telah disempurnakan untuk memberikan kenyamanan dan keanggunan yang lebih santai.Tekstil lembut dengan rasa gerakan yang mengalir menghasilkan bentuk yang elegan, sedangkan gaya tanpa hiasan dan detail transisi dan jahitan menciptakan garis yang bersih dan kenyamanan yang luar biasa. Hal ini dicontohkan pada kemeja berleher tinggi, di mana detail desain di bagian leher memberikan tingkat kenyamanan baru untuk jenis pakaian ini.Palet warna alami dari kayu dan mineral dengan pola, terinspirasi dari pahatan dan teknik tenun tradisional. Lalu, diekspresikan dengan motif bunga dalam suasana organik yang indah.