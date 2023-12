Creative Show 2023 Tampilkan Ratusan Looks Karya Lulusan ESMOD Jakarta

(ROS)

Jakarta: ESMOD Jakarta telah menyelenggarakan Creative Show 2023 pada November 2023. Acara tersebut berlangsung menarik karena menampilkan ratusan karya 222 looks karya lulusan ESMOD Jakarta.ESMOD merupakan International Fashion Design & Business yang dikenal sebagai salah satu pionir pendidikan fashion di seluruh dunia yang berpusat di Paris, Prancis sejak 1841. Di Indonesia, selain menjadi pionir, lulusan ESMOD Jakarta telah berhasil menciptakan desainer yang menghasilkan busana yang banyak diminati masyarakat sejak 1996. Kini, ESMOD Jakarta Fashion Design and Business telah memiliki program D-4.Tahun ini, ESMOD telah menggelar acara tahunan mereka, Creative Show di Tribeca Park, Central Park Mall. Acara ini digelar dengan konsep fashion show dan exhibution.Penyelenggaraan tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Sempat diadakan indoor pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini nuansa yang dihadirkan tampak berbeda dengan memilih lokasi outdoor dan menggunakan long runaway.Creative Show 2023, tidak mengangkat suatu tema khusus dengan tujuan untuk memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa/i ESMOD Jakarta terkait koleksinya masing-masing, agar mereka dapat mengekspresikan kreativitas secara maksimal tanpa batas.Karya dari 89 lulusan ESMOD Jakarta, dari 3 program studi, hadir dalam 222 looks yang digunakan oleh 222 orang professional models. Tiga program studi di ESMOD Jakarta antara lain, Fashion Design and Creation, Fashion Design and Pattern Making dan International Fashion Business."Sebagai fashion education yang telah berpengalaman, kami menampilkan karya-karya ini dengan tujuan untuk berbagi dengan masyarakat tentang fashion trend yang populer saat ini, dan karya-karya mengagumkan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di dunia fashion," ungkap Academic Program Manager ESMOD Jakarta Nathalia Gunaria."Untuk bahan yang digunakan variasinya cukup beragam, mulai dari kain tradisional seperti tenun atau batik, hingga bahan-bahan sportswear seperti scuba, nylon, knitwear dan technical fabric yang memiliki fungsi seperti cooling fiber ataupun anti-UV. Selain itu anda akan menemukan banyak embellishment dan fabric manipulation yang menghadirkan beragam teknik dan keunikan dari karya-karya yang dibuat, dan mereka juga mengembangkan teknik pembuatan pola yang inovatif seperti zero waste atau one-cut pattern," timpal Kepala Bagian Pengembangan Kurikulum ESMOD Jakarta Guillaume Oger."Karya-karya ini hadir dan erat kaitannya dengan peran teknologi dan desain konseptual, misalnya dengan penggunaan 3D Printing hingga penggunaan sosial media sebagai media promosi serta pembuatan dibaliknya melihat pada minat dan kebutuhan masyarakat," tambah Guillaume.Dalam acara ini juga terdapat penyerahan penghargaan bagi 4 orang lulusan ESMOD Jakarta yang terpilih Coup De Coeur De Jury dimana penghargaan ini dipilih langsung oleh 42 orang Professional Jury dari berbagai industri, pada acara Jury Day yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh ESMOD Jakarta. Juri yang berpartisipasi diantaranya yaitu Darwis Triadi (Photographer Darwis Triadi), Eri Dani (Alumni of EMOD Jakarta & Fashion Designer Eridani), Galuh Nurita (Fashion Designer & Advisor Laire & Louis Vuitton), Rama Dauhan (Alumni of EMOD Jakarta & Fashion Designer Rama Dauhan Design Studio), Toton Januar (Creative Director & Co Founder Toton), Yogie Pratama (Alumni of EMOD Jakarta & Creative Director Yogie Pratama and IPMI).Selain itu, Alce selaku Director of Development ESMOD Jakarta menyampaikan, "Saat ini, kami juga dalam proses research untuk penggunaan AI (Artificial Intelligence) dan merilis website alumni ESMOD Jakarta yang nantinya dapat memudahkan seluruh alumni ESMOD Jakarta untuk terkoneksi satu sama lain, menampilkan portofolionya secara digital dan bagi pihak eksternal yang ingin bekerja sama ataupun mencari kandidat untuk mengisi posisi di company-nya dapat termudahkan dengan kehadiran website ini."Kemudian bicara soal teknologi, ESMOD Jakarta juga menjadi sekolah mode pertama yang mulai masuk ke ranah virtual berupa dunia metaverse di Indonesia, bekerja sama dengan Nusameta. Dalam acara ini, beberapa dari karya-karya lulusan ESMOD Jakarta tahun 2022 juga turut ditampilkan sebagai contoh yang telah dibuat versi digitalnya pada layar LED dan harapannya pada tahun 2024 mahasiswi dan mahasiwa ESMOD Jakarta juga siap untuk menciptakan karya digital dari koleksinya. Selain itu, ESMOD Jakarta juga bekerja sama dengan TikTok dan mengkampanyekan secara online #ESMODDesignersOnTikTok dimana masyarakat dapat melihat video-video behind the scene dari setiap karya yang ditampilkan dan setelah acara Creative Show dari tiap koleksi yang dibuat oleh lulusan ESMOD Jakarta.ESMOD Jakarta juga tak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Official Make- up and Hair-do Ultima II, THAJA, YouC1000, Nusameta, TikTok, PAVVO, Official Venue Partner Central Park. 