Rayakan 8 Tahun Berkarier, Yanti Adeni Hadirkan Koleksi Raya 'Bloom in Fantasy'

(Yanti Adeni dalam acara fashion show 'Bloom in Fantasy'. Foto: Dok. Aulia)

(yyy)

Dalam rangka memperingati delapan tahun berkarier di industri fesyen, Yanti Adeni menyelanggarakan pagelaran busana tunggal bertajuk 'Bloom in Fantasy' di Ra Suites Simatupang, Jakarta, pada Selasa (28/2).Desainer asal Bangka ini mengatakan nama' Bloom In Fantasy' memiliki arti sebagai fantasi ide dan karya-karya yang terus bermekaran dan bertumbuh setiap saat untuk menjadi lebih baik. Yanti mengaku bahwa ia terinspirasi dari film-film fantasi. Maka dari itu, 'Bloom In Fantasy' diciptakan seperti pakaian yang digunakan pada karakter fantasi."Aku kebetulan suka banget nonton Cinderella, atau film-film fantasi gitu. Aku terinspirasi dari sana dan kecintaanku terhadap dunia fantasi," ungkapnya.Pada pertunjukkan kali ini, Yanti membawakan tiga koleksi berbeda dari brand Wlove, Yanti Adeni, dan Yanti Adeni Attelier. Ia banyak bermain dengan warna utama pastel yang dibalut dengan flowery print, seperti bunga Bougenvile, kaktus, dan tumbuhan bawah laut. Bahan utama koleksi ini pun berasal dari satin yang lembut dengan desain loose dan ruffle pada bagian tangan yang menjadi andalan cutting Wlove.Sementara, pada koleksi Yanti Adeni dan Yanti Adeni Attelier masih bermain dengan detail lace, tule, dan premium payet. Kali ini berkolaborasi dengan TORENDA. Dalam pagelaran busana itu, Melody dan Nabila ex-JKT48 juga menjadi model dari busana yang didesain oleh Yanti.Yanti juga menceritakan bahwa persiapan pagelaran busana ini memakan waktu kurang lebih tiga bulan. Dan, busana-busana yang sudah dipamerkan ini akan menjadi koleksi Raya. Menurutnya, busana-busana yang didesain ini cocok untuk keperluan Hari Raya Idulfitri yang akan datang."Kebetulan memang cocok untuk disegala acara. Untuk hari raya cocok sekali, untuk daily juga cocok. Saya berharap karya-karya saya semakin dikenal dan memperkaya industri fesyen di Indonesia. Semoga seluruh koleksi di fesyen show kali ini bisa diterima di hati fesyen enthusiast yang hadir," tutup Yanti.