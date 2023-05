Kolaborasi Bareng Verrel Bramasta, VRL by Rider Rilis Pakaian Dalam yang Nyaman dan Stylish

(Singlet Gym koleksi VRL by Rider. Foto: Dok. Istimewa)

Desain khusus untuk pria stylish

Pakaian dalam (underwear) merupakan fashion item yang memiliki fungsi penting dalam memberikan dukungan, melindungi, menjaga kebersihan, dan memberikan kenyamanan pada area tubuh tertentu.Salah satu faktor terpenting dalam memilih pakaian dalam adalah kenyamanan. Pasalnya, underwear yang nyaman memungkinkan penggunanya untuk bebas bergerak sepanjang hari.Bahan yang digunakan juga menjadi salah satu pertimbangan seseorang dalam memilih pakaian dalam. Tak hanya itu, bahan yang lembut, ringan, dan dapat menyerap keringat juga umumnya lebih disukai.Seiring pertambahan usia, selain kenyamanan dan bahan, desain pakaian dalam yang menarik juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi seseorang dalam memilih pakaian dalam.Melihat akan kebutuhan tersebut, Rider Underwear menghadirkan koleksi pakaian dalam pria bertajuk VRL by Rider . Koleksi ini merupakan hasil kolaborasi dengan Verrel Bramasta, seorang public figure dan fashion icon di kalangan anak muda Indonesia.Melalui koleksi terbarunya, Rider Underwear tidak hanya menghadirkan rangkaian pakaian dalam yang nyaman namun juga desain yang stylish untuk menunjang kepercayaan diri para pria Indonesia."Mengerti bahwa mengenakan pakaian dalam yang menarik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menghadirkan perasaan lebih baik terhadap diri sendiri, Rider Underwear pun melakukan berbagai langkah inovatif seperti berkolaborasi dengan sejumlah sosok muda Tanah Air. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat membuat Rider Underwear lebih dikenal dan diterima kalangan Milenial dan Gen Z di Indonesia," ungkap Hanan Supangkat, CEO Rider Group.VRL by Rider merupakan koleksi pakaian dalam pria yang terdiri dari t-shirt, v-neck, singlet gym, brief, boxer brief, dan loose boxer. Terbuat dari bahan katun berkualitas yang lembut, ringan dan nyaman saat digunakan, koleksi ini menampilkan desain dengan kesan simple namun elegan dan mewah.Dengan pola berbentuk huruf V berwarna emas yang terlihat menonjol, pakaian dalam ini akan cocok jika dipadukan dengan bahan polos berwarna putih, abu-abu dan hitam yang merupakan warna-warna favorit para pria. Dan, bikin kamu terlihat kece nan stylish tentunya.Verrel Bramasta mengaku Rider Underwear adalah merek pakaian dalam yang memiliki kesan mendalam. Dapat dikatakan 'Rider is my first underwear' yang menemani kesehariannya sedari kecil mulai dari bersekolah, bermain, hingga berolahraga. Seiring dengan semakin beranjak dewasa, ia menyadari bahwa karir di dunia entertainment tidak dapat berlangsung selamanya. Karenanya, Verrel pun tertarik untuk berkolaborasi dengan Rider Group untuk menjalankan bisnis yang menjadi impiannya."Sebagai seorang gym enthusiast, saya pun terinspirasi untuk memiliki brand pakaian dalam yang nyaman dipakai untuk mendukung beragam aktivitas sehari-hari termasuk saat berolahraga. Mengingat Rider sebagai brand pakaian dalam yang memiliki kesan tersendiri, saya pun menemui Bapak Hanan Supangkat untuk mengajak berkolaborasi dalam membuat koleksi VRL by Rider ini," tutup Verrel.