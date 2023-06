Creative Fashion Show Timor de Belitong, Kental akan Paduan Budaya China dan Pribumi

(FIR)

: Industri kreatif di Belitung Timur ternyata terus berkembang dengan pesat. Seperti melalui karya seni dan budaya yang khas di daerah tersebut.Pada acara 'Timor de Belitong' yang berlangsung dari 1 hingga 4 Juni 2023 kemarin, Kabupaten Belitung Timur menggelar acara Creative Fashion Show yang memamerkan kekuatan industri kreatifnya.Dalam acara tersebut, para perancang busana tidak hanya menggunakan material limbah untuk menciptakan desain yang unik, tetapi juga menggambarkan cerita yang mendalam. Semua itu melalui tampilan busana yang diperagakan oleh generasi Z.Salah satunya, fashion designer bernama Novi Taylor. Ia mempersembahkan koleksi busana yang diberi nama "The Queen of Chinas" dalam acara Creative Fashion Show di Belitung Timur. Koleksi ini menggambarkan perpaduan antara budaya China dan Belitung pada masa lalu.Dalam koleksi "The Queen of Chinas", Novi Taylor menggunakan bahan karung goni dan tikar lais yang diubah menjadi bentuk kipas. Sehingga menciptakan kesan oriental yang sangat mencolok"Ceritanya bermula pada 1293, ketika armada Mongol terdampar di pulau yang disebut Gou-lan/Kau-lan (Belitung). Para keturunan dari armada tersebut masih menjadi penduduk asli pulau Belitung hingga saat ini," katanya.'The Queen of Chinas' yang dipresentasikan oleh fashion designer Novi Taylor di Creative Fashion Show Belitung Timur ini memadukan budaya China dan Belitung di masa lalu, sehingga tampak menyatu harmonis. Di bagian depan baju terdapat tampah kecil yang digunakan sebagai hiasan, yang terbuat dari tikar, serta caping tradisional yang dihiasi dengan tali goni asli dan daun kering.Hal ini mencerminkan integrasi antara budaya China dan pribumi, serupa dengan perpaduan yang terjadi antara warga pribumi dan warga China yang telah bersatu di Pulau Belitung. Aksesoris dalam koleksi ini menggunakan anting-anting yang dibuat dari tikar lais asli, sementara hiasan dada terdiri dari bahan tikar dan buah cemara kering.Properti yang digunakan dalam peragaan kostum ini terbuat dari ranting kayu dan tampah. Secara keseluruhan, terdapat tujuh bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kostum kreatif ini, yaitu goni, tikar lais, tampah, caping, daun kering, buah cemara kering, dan ranting kering.Khalila Faiha Ramadhani, model yang mengenakan look ‘The Queen of Chinas’ mengatakan, bangga bisa membawakan fashion dari Novi Taylor. “Mengikuti Creative Fashion Show kali ini sebagai upaya mempromosikan industri kreatif dari subsektor fashion kabupaten kami yang terus berkembang,” ungkapnya.Bagi Khalila, ini merupakan peragaan busana yang kali ke-12, sebanyak empat kali bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur. Sedangkan delapan kalinya di catwalk umum.“Selain mengasah kemampuan modeling di event-event besar dan kita dituntut lebih kreatif dan bersaing secara sehat,” katanya.