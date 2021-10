Selamat! Zendaya Terpilih Jadi Fashion Icon Termuda CFDA 2021

(yyy)

Aktris cantik Zendaya menambah daftar sederet bintang penerima Fashion Icon Award yang diadakan oleh Council for Fashion Designers of America (CFDA). Bintang Hollywood berusia 25 tahun itu berhasil menyandingi beberapa selebriti ternama yang juga telah mendapatkan penghargaan yang sama. Mulai dari Beyonce, J-Lo, Lady Gaga, Rihanna, hingga Naomi Campbell.Penampilan Zendaya yang penuh gaya dalam tampilan eklektik selalu berhasil mencuri perhatian. Oleh sebab itulah, CFDA tahun ini memilih Zendaya menjadi pemenang termuda dalam sejarah penghargaan bagi insan fashion Amerika Serikat itu.Dalam sebuah unggahan di Instagram, CFDA memuji transformasi gaya Zendaya yang begitu dinamis di bawah arahan stylist Law Roach."Dari waktu ke waktu, ia berhasil membuktikan keberanian dirinya dalam mengambil risiko. Dibantu pasangan kreatifnya, Zendaya telah memberikan para fans dan pecinta fashion di seluruh dunia deretan gaya karpet merah yang tak terlupakan," tulis CFDA.Perempuan kelahiran California itu juga diakui atas kontribusinya pada industri fashion. Terbukti, dari setiap busana yang dikenakannya di berbagai momen karpet merah dalam setahun terakhir selalu menarik perhatian publik hingga rumah mode ternama.Satu pencapaian yang telah diraih Zendaya dalam dunia fashion, ia telah meluncurkan koleksi pakaian gender-fluid Daya by Zendaya, bekerja sama dengan Tommy Hilfiger. Juga, menjadi juru bicara brand kosmetik dan rumah mode ternama seperti Lancôme, Bulgari dan Valentino.