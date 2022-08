Intip Gaya Fashionable Seorina, The Real Cewek Mamba

Turtleneck

Teman Gaya pencinta K-drama? Tentu kamu sudah tidak asing dengan aktris Seol in Ah atau yang kini akrab dikenal Seorina ya! Second lead dalam drama 'Bussiness Proposal' ini berhasil memikat penggemar lewat kepiawaiannya berperan sebagai putri konglomerat sekaligus eksekutif perusahaan.Bukan cuma itu, perempuan kelahiran 3 Januari 1996 ini juga tengah menjadi sorotan publik karena gaya berpakaiannya yang simple, kece dan elegan. Seorina mengaku mulai memerhatikan fesyen ketika orang-orang mengatakan gaya fashionnya bagus."Saya menyukai fashion yang simple. Simple is the best," ungkap Seorina dalam acara konferensi pers Istyle.id dan Marhen J Hallyu Fest di Mall Central Park, Jakarta, Sabtu (30/7).Jika dilihat dari unggahan fotonya di Instagram, Seorina memang lebih sering mengenakan busana yang dominan dengan warna hitam. Kalau sekarang dikenal dengan sebutan cewek mamba, mungkin Seorina adalah 'ikonnya'.Seperti diketahui, cewek mamba adalah sebutan untuk orang dengan gaya fesyen yang simple dan didominasi dengan warna hitam. Cewek mamba identik dengan gaya boyish dan cool, maka outfit yang mereka pakai dari ujung kepala hingga kaki berwarna hitam.Nah, untuk kamu yang juga cewek mamba, mungkin gaya fesyen Seorina ini bisa menjadi inspirasi!