Menggelar Annual Show 2022, RiaMiranda Rayakan 10 tahun Minang Heritage

Tahun 2022, menandai bangkitnya semangat bagi modest fashion di tanah air. Di antaranya, ada beberapa event fashion show sudah mulai dilakukan pada akhir tahun ini.Bagi seorang Ria Miranda, adalah sebuah konsistensi untuk terus melangkah berkarya dan menginspirasi, setelah mencapai titik 10 tahun karya Minang Heritage, yang telah menemani perjalanan designer kenamaan, Ria Miranda di industri fashion.Konsistensinya berkarya dan berinovasi, membuat Ria Miranda kembali menggelar pagelaran show tunggal untuk yang ke-9 kalinya pada 2 Desember 2021 di Intercontinental Pondok Indah. Acara yang dikemas dalam bentuk Hybrid Presentation ini, mempersembahkan koleksi yang bertajuk Minang Heritage untuk RiaMiranda ready to wear 2021 dan Raya collection 2022.Tema Minang Heritage memiliki makna dan menjadi kekuatan tersendiri bagi brand RiaMiranda. Penampilan perdana pada Jakarta Fashion Week tahun 2012, langsung memikat hati melalui busana yang memancarkan keindahan ornament Songket Silungkang Padang.Kini, eksplorasinya semakin istimewa dengan teknik printing, warna-warna pastel dan earth tone yang khas dalam ornament minang dengan renggaan yang baru, sehingga motif Minang telah menjadi ciri khas brand yang telah beranjak 12 tahun.“Tahun ini, banyak hal baru yang dicoba dan dilakukan. Kita perbaiki lagi dari mulai visual, branding dan proses kreatif desain. RiaMiranda Annual Show kali ini hadir dengan konsep hybrid presentation yang sudah dipersiapkan cukup lama," ujar Ria Miranda."Melihat kondisi pandemi yang semakin membaik, sekaligus bertepatan dengan perayaan 10 tahun karya Minang Heritage, rasanya momentum ini nggak mau aku sia-siakan. Alhamdulillah, banyak kolaborator hebat yang membantuku untuk mempersiapkan ini semua. Di dukung oleh Crystallure, Pemerintah Daerah Tubaba dan make up official oleh Wardah," ungkap Ria Miranda.Ria Miranda kemudian mengatakan kalau kali ini, suguhan karyanya sangat kental dengan budaya. Tak hanya koleksi dengan tema Minang, sebuah konsep presentation yang disiapkan, menambah jejak pengalamannya dan tim bertamu ke daerah Tulang Bawang barat (Tubaba), Kabupaten Lampung.Lokasi ini dipilih karena Tubaba melambangkan sebuah kota yang sedang maju berkembang. Terlihat dari karya bangunan arsitekturnya sangat indah oleh Andra Matin."Dengan visi yang jauh kedepan dan mengutamakan kearifan local, saya rasa sangat pantas untuk mengangkat Tubaba menjadi semangat kita di tahun 2022 untuk tumbuh berkembang. Harapannya, perjalanan langkah brand RiaMiranda bisa memberikan sentuhan yang terus menginspirasi nilai-nilai kebaikan," jelas Ria.Pagelaran fashion show RiaMiranda kali ini hadir melalui lini RiaMiranda dan RiaMiranda Signature. Sebanyak 25 looks penggabungan koleksi ready to wear dan preview Raya collection 2022 dipresentasikan dalam bentuk video campaign dengan sinematografi dan narasi yang menggambarkan perjalanan hidup sosok wanita Minang. Akan terlihat ciri khas dari permainan siluet loose cutting, hingga drapery dengan pilihan warna warm color pastel tone.Variasi cutting yang oversized, drapery gathered, raglan sleeve cutting dan flare yang menjadi ciri khas feminine cutting koleksi RiaMiranda. Tak hanya itu, detail craftsmanship, embroidery pada lini RiaMiranda Signature dengan motif songket Minang terbaru khusus untuk menyambut 10 tahun Minang Heritage.