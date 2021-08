Keren! Jihane Almira Raih Kostum Nasional Terbaik di Ajang Miss Supranational 2021

(yyy)

Indonesia kembali dibuat bangga, kali ini datang dari kontes kecantikan berskala internasional. Jihane Almira Chedid , Puteri Indonesia Pariwisata 2021 yang mewakili Indonesia berhasil meraih gelar The Best National Costume, di ajang Miss Supranational 2021. Kompetisi yang berfokus pada perempuan dengan kecantikan serta keanggunan natural itu sukses terselenggara di The Parku Strzeleckim Amphitheater di Nowy Sacz, Polandia. Jihane bersaing dengan 57 kontestan dari negara lainnya dan berhasil melewati beberapa tahapan. Dimulai dari Top 24, namun langkahnya terhenti di posisi Top 12.Meski demikian, Jihane dan pageant lovers tetap berbangga pasalnya perempuan kelahiran 1 Februari 2000 ini berhasil memboyong tiga penghargaan sekaligus. Selain meraih Top 12 Miss Supranational 2021, Jihane juga berhasil menjadi juara favorit atau Supra Fan Vote, dan Miss Supranational Asia serta memenangkan Best National Costume melalui busana bertema 'The Dashing of Equus Caballus'.Konstum nasional itu terinspirasi dari keunikan dan kegagahan Kuda Sumba Nusa Tenggara Timur yang memiliki keunggulan kekuatan pacu diantara kuda jenis lainnya di Indonesia. Best National Costume merupakan prestasi bergengsi yang selalu diperebutkan oleh kontestan dari setiap negara.Perlu diketahui, kostum hasil kolaborasi Levico Butik dan Eggie Jasmin Artisan Couture ini dibuat dalam fabrikasi berlapis emas pada bagian bustier. Mulai dari headpiece hingga sepatunya memancarkan aura megah yang glamor. Wah, keren ya!Selamat Jihane, kami bangga padamu!