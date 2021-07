Koleksi Busana IKYK X Rabbani.co Terinspirasi Nuansa Warna Musim Semi

(Koleksi IKYK for Rabbani.co - Lemon Butter Shirt. Foto: Dok. Istimewa)

(Koleksi IKYK for Rabbani.co - Ivory Beige Dawn Blazer. Foto: Dok. Istimewa)

(Koleksi IKYK for Rabbani.co - Salmon Silky Pleats Abaya Outer. Foto: Dok. Istimewa)

Lini pakaian siap pakai berbasis modest wear, I Know You Know (IKYK) meluncurkan koleksi terbarunya pada 12 Juli 2021. Koleksi kolaborasi dengan Rabbani.co ini terinspirasi dari warna-warna terang menyambut nuansa musim semi menuju musim panas dengan gaya yang kasual dan modern serta tak lekang oleh waktu.Menggabungkan kedua unsur brand berbasis modest wear di dalam sebuah koleksi terbatas tentunya merupakan proses yang unik dan juga menantang. Namun kali ini, IKYK dan Rabbani.co tidak hanya sekadar membuat koleksi biasa. Ada sebuah misi besar yang dibawa dalam hadirnya koleksi IKYK for Rabbani.co . Misi tersebut merupakan misi untuk membantu sesama.Dewi Ivo Rajasa, Design Director Rabbani.co menjelaskan beberapa waktu terakhir ini banyakkejadian yang membuat bumi dirundung kesedihan. Utamanya bagi kami, kejadian yang menimpa saudara-saudara kami di Palestina dan juga pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai."Berangkat dari keinginan untuk berbagi dan juga dorongan besar untuk membawa secercah kebahagiaan bagi siapapun yang dapat kami gapai, IKYK & Rabbani.co akan mendonasikan 100 persen atau seluruh penjualan yang kami dapatkan dari koleksi ini bagi mereka yang membutuhkan. Di Palestina sebanyak 30 persen dan 70 persen untuk saudara-saudara kami di Indonesia yang menderita Covid-19 atau sekiranya membutuhkan bantuan dalam menghadapi pandemi ini," tutur Dewi.Koleksi kolaborasi IKYK for Rabbani.co terdiri dari tujuh buah pakaian yang dapat dipadu padankan dengan garis desain minimalis yang cocok untuk segala usia. Masing-masing baju hanya diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas dan layak dikoleksi bagi pencinta pakaian bergaya simpel namun berkarakter.Warna-warna tenang seperti lemon (kuning muda), ivory (krem) dan juga salmon (peach) dapat ditemukan di dalam koleksi ini. Baju-baju yang dihadirkan mendukung gaya hidup dinamis dan juga produktif. Namun dapat juga dikenakan ketika bersantai bersama keluarga ataupun bekerja dari rumah.