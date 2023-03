Ultah ke-3, Jenama Modest Fesyen Ini Gelar Annual Fashion Show untuk Koleksi 'Lycae Series'

(Muli, Cut Meyriska dan Sahabat Donna dalam acara Annual Fashion Show Donna Scarves dan Donna Prive. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-3, Donna Scarves dan Donna Prive menggelar peragaan busana yang bertempat di Hotel Galaxy Banjarmasin, Rabu, (22/3). Muliani Alif Lakoreasa (akrab dipanggil Muli) selaku Founder Donna Scarves dan Donna Prive mengungkapkan rasa syukurnya pada perayaan tahun ke-3 berdirinya kedua jenama modest fesyen lokal ini.Seperti diketahui, acara annual fashion show Donna Scarves dan Donna Prive ini dihadiri olehbintang tamu Titi DJ dan Cut Meyriska sebagai special muse. Juga, kehadiran dari beberapatokoh seperti Ibu Hj. Fathuljannah Muhidin selaku Istri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan,Ibu Hj . Hardiyanti S.AP selaku Istri Wakil Walikota Banjarmasin, dan Ibu Dewi Ratna Andi Ryanselaku Istri Kapolda Kalimantan Selatan, kehadiran para keluarga, Dr.drg. Bayu IndraSukmana serta para Sahabat Donna."Alhamdulillah tahun ini Donna Scarves dan Donna Prive bisa merayakan tiga tahun anniversary bersama dengan para tokoh inspirasi Banjarmasin dan tentunya dengan para Sahabat Donna. Selain itu kami juga mendapatkan dukungan dari beberapa partner, seperti Hotel Galaxy Banjarmasin sebagai official venue, kemudian BSI Prioritas dan Wardah. Perjalanan kami hingga ke titik ini tentunya ada karena dukungan untuk tumbuh bersama mereka," ungkap Muli.Adapun pada annual fashion show ini, Donna menghadirkan koleksi terbarunya ' Lycae series' dengan ciri khas pola desain monogram twins DO yang di mana brand ini lahir terinspirasi dari anak kembar Muli yakni Malika dan Malik.Muli menjelaskan desain monogram twins ini juga menyerupai bentuk kupu-kupu dan terinspirasi dari proses metamorfosis yang dilalui oleh kupu-kupu. "Untuk menjadi kupu-kupu yang cantik tentu sebelumnya dibutuhkan proses metamorfosis. Proses metomorfosis menjadi kupu-kupu inilah yang menjadi nilai dari tiga tahun Donna berdiri dan berjuang bersama Sahabat Donna untuk menciptakan karya yang berkualitas dan elegan. Nama Lycae sendiri berasal dari Lycaenidae, keluarga kupu-kupu yang terkenal dengan keindahannya," jelasnya.Lebih lanjut, Muli menambahkan bahwa koleksi Lycae Series ini terdiri dari 26 looks yang tersedia dengan berbagai pilihan warna. Mulai dari warna steel blue, silver gray, warna netral, hingga dikombinasikan warna soft pastel yang menambah kesan elegan.Selain itu, juga terdapat beberapa pilihan model, seperti dress, tunik hingga blazer dengan desain dan cuttingan yang mewah. Koleksi ini pun dilengkapi dengan scarf yang bisamenjadi pilihan look formal maupun casual dan dapat digunakan di berbagai kegiatan."Dengan kehadiran Lycae Series dalam rangka 3 tahun anniversary Donna ini diharapkan dapat menjadi inspirasi baru gaya berpakaian modest fashion bagi seluruh Sahabat Donna di berbagai momen. Semoga kedepannya tali silahturahmi antara kami sebagai para Sahabat Donna diluar sana semakin kuat, sehingga kita dapat saling menginspirasi dan tumbuh bersama," tutup Muli.