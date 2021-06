Tipe Tubuh Jam Pasir, Begini Caranya Memilih Celana Bermotif

1. Kulot dan bootcut

(Foto: Dok. Fustany.com)

2. Crop top

(Foto: Dok. Fustany.com)

3. High waist dengan kantong atas

(Foto: Dok. Fustany.com)

4. One set printed

(Foto: Dok. Fustany.com)

(yyy)

Setiap orang memiliki tipe tubuh yang berbeda-beda. Salah satu tipe yang perlu kamu ketahui adalah tipe tubuh jam pasir.Mengutip dari The Concept Wardrobe, bentuk tubuh jam pasir ditandai dengan ukuran pinggul dan payudara yang hampir sama ukurannya, dengan ukuran pinggang yang lebih sempit. Bahu agak bulat dan kaki proporsional dengan tubuh bagian atas.Bila kamu memiliki bentuk tubuh seperti ini, ada baiknya kamu tahu cara memadupadankan pakaian dan celana. Memilihnya dengan tepat tentu akan membuat bentuk tubuhmu terlihat makin indah.Nah, jika kamu juga senang dengan celana printed (bermotif) agar tidak salah pilih, kamu bisa mengikuti saran dari Fustany berikut ini!Potongan atau model celana kulot dan bootcut sangat cocok dipakai wanita dengan bentuk tubuh jam pasir. Karena celana ini dapat memberi kesan memanjangkan tubuh, menonjolkan pinggang dan menciptakan keseimbangan yang bagus untuk bentuk tubuh jam pasir.Kamu bisa memilih celana high rise wide leg, bootcut atau flared pants. Kamu bisa mengenakan ini dengan atasan sederhana, blus bermotif atau sepatu platform agar kakimu terlihat lebih jenjang.Celana bermotif terlihat bagus dengan crop top, terutama celana slim fit. Mengenakan crop top dengan high rise fit ini memungkinkan kamu untuk memamerkan lekuk tubuh dan pinggang yang tegas. Tampilan seperti ini akan terlihat bagus dengan sandal atau sepatu kets. Tak hanya itu, jangan lupakan V-neck dan garis leher scooped. Ini benar-benar menyanjung untuk tipe tubuh jam pasir.Potongan ini bagus untuk bentuk tubuh jam pasir. Fit berpinggang tinggi mendefinisikan pinggang dan kantong tersebut menambahkan lebih banyak definisi untuk itu. Setelan ini sangat chic, dan terlihat luar biasa dengan blus atau kemeja longgar.Busana one set atau (atasan dan bawahan) yang serasi memang tengah menjadi tren saat ini. Nah, kalau mau ingin mengenakannya jika one set kamu berupa kemeja, kamu bisa membuka satu kancingnya atau cari yang memiliki tambahan renda. Bila kamu ingin tampilan kebesaran, kamu bisa mengenakan ikat pinggang atau tas ikat pinggang untuk mempertegas pinggang.