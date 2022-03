Aksi Kate Middleton Mendaki 'Istana Langit' di dalam Hutan Belize Ala Lara Croft

(Gaya casual sederhana namun keren ala Pangeran William dan sang istri yang cantik jelita, Kate Middleton di Belieze. Foto: Dok. Instagram resmi Duke and Duchess of Cambridge/@dukeandduchessofcambridge)

(TIN)

Duke dan Duchess of Cambridge ( Pangeran William dan Kate Middleton ) berkelana ke kedalaman hutan Belize pada hari ketiga tur kerajaan Karibia mereka. Dan hari terakhir mereka di negara Amerika Tengah sebelum mereka menuju ke Jamaika.William dan Kate melakukan perjalanan ke jantung Hutan Chiquibul untuk mengunjungi Caracol, situs arkeologi Maya kuno yang menakjubkan dan ikonik.Kate dan William, memulai jadwal sibuk mereka, pada hari ketiga tur Karibia mereka, dengan mengunjungi situs arkeologi Maya Caracol. Mereka belajar tentang sejarah situs tersebut, yang terletak di Hutan Chiquibul, dan melihat struktur buatan manusia tertinggi di negara itu.Pasangan ini mengunjungi daerah tersebut dan berkesempatan untuk menikmati indahnya Caana atau yang juga disebut 'Sky Palace', yang tetap menjadi bangunan tertinggi buatan manusia di Belize.Seperti yang dinukil dari Dailymail, dengan rambut coklat panjangnya, tata rias alami, t-shirt putih sederhana, dan celana kargo panjang berpinggang tinggi warna khaki, Kate seakan-akan sedang memainkan peran seorang petualang sejati.Sementara sang suami, William, memilih kemeja, celana panjang, dan sepatu bot yang kokoh. Kate juga memadukan penampilannya dengan ikat pinggang hitam, sepatu kets Superga putih, sepasang gelang sederhana berlapis emas dari Spells of Love dan juga melengkapi ansambelnya dengan kacamata hitam Ray-Ban Original Wayfarer Classic, yang disenadakan dengan suami tercinta.Tak lupa pasangan serasi itu membagikan foto perjalanan mereka ke Instagram. Banyak penggemar membandingkan Duchess dengan karakter fiksi dan protagonis utama dari franchise video game Tomb Raider, yang akhirnya terkenal melalui layar lebar dan diperankan oleh Angelina Jolie dalam film "Lara Croft: Tomb Raider" tahun 2001.Pasangan itu mengunjungi kuil berusia 3.000 tahun, yang dibangun oleh peradaban Maya, berdiri di tengah kota - rumah bagi berkisar 150.000 orang dan diyakini telah ditempati sejak 1200 SM.Perjalanan itu, yang dilakukan atas perintah nenek William, sang Ratu, dimaksudkan untuk memperkuat hubungan Inggris dengan negara-negara Persemakmuran saat sang ratu menandai 70 tahun tahta.Tampilan dan rencana perjalanan yang penuh petualangan, mendorong penggemar kerajaan untuk mengatakan bahwa Kate menyalurkan Lara Croft, karakter yang dihidupkan di layar oleh Angelina Jolie dalam film Lara Croft: Tomb Raider. "The Duchess memberikan getaran Lara Croft dalam pakaian itu,' puji seorang penggemar. "Ini adalah energi Lara Croft dan Indiana Jones. Suka," komentar yang lain.Yang lain berkomentar tentang bagaimana Duchess terlihat muda, dengan satu tulisan, "Semua gambarnya sangat indah, sangat menyukai tur ini. Tempat yang indah, orang-orang yang cantik tetapi yang terpenting adalah Duke dan Duchess of Cambridge yang cantik," tambah yang lain.