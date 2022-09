Makna Gaun Hitam Meghan Markle di Pemakaman Ratu Elizabeth II

(yyy)

Meghan Markle kembali hadir untuk memberi penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II , di Westminster Abbey, Senin (19/9) waktu setempat. Duchess of Sussex itu selalu memiliki caranya sendiri dalam berpenampilan di setiap acara kerajaan.Untuk pemakaman sang Ratu, Markle terlihat mengenakan gaun jubah hitam rancangan desainer ternama Stella McCartney. Ia juga memadukannya dengan satu set anting mutiara dan berlian hadiah dari Yang Mulia Ratu menjelang tamasya solo pertamanya pada tahun 2018.Sebelumnya, ia juga pernah mengenakan gaun yang sama namun dengan tampilan versi biru laut di acara ulang tahun ke-92 Ratu di Royal Albert Hall, pada April 2018 silam.Kini, wanita berusia 41 tahun itu memilih untuk mengenakan gaya yang sama dalam balutan gaun hitam untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada mendiang Ratu Kerajaan Inggris. Markle juga memakai aksesori yang simple sesuai aturan berpakaian pemakaman kerajaan. Di mana pelayat wajib mengenakan gaun atau mantel hitam, topi hitam dan kerudung (veil) opsional.Mengutip dari Page Six Style, The Duchess of Sussex ini tidak bergabung dengan suaminya Pangeran Harry dalam prosesi pemakaman Ratu. Ia kembali dengan anggota kerajaan lainnya di Westminster Abbey hanya untuk upacara pemakaman.