Sinyal Dukungan Kemenparekraf terhadap Fesyen Lokal Meluas ke Mancanegara

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan dukungan penuh terhadap pelaku fesyen lokal agar bisa melebarkan sayap pasar ke mancanegara.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, partisipasi pelaku fesyen lokal di ajang mancanegara diharapkan dapat memperluas koneksi dan pasar pelaku industri fesyen Indonesia ke kancah internasional, khususnya di New York, Amerika Serikat"New York ini, kan, bukan hanya pusat fesyen, tapi, juga perdagangan dan keuangan dunia," kata Menparekraf Sandiaga.Indonesia and Art Festival (IFAF) dikabarkan berpartisipasi dalam ajang New York Indonesia Fashion Week 2023. Acara tersebut akan berlangsung pada 11 Februari mendatang.Sejumlah perancang lokal dijadwalkan berpartisipasi dalam ajang tersebut, yaitu Defrico Audy X Bombana, Lady Dahlia, Zuebarqa by Benz, Yumna Shiba, Eva Yasul, Fenta House by Feny Ardian, Anggodo, Defrico Audy X Goa, Faisal Fatich X Bagus Butik Indonesia, Hanny Lovely.Selain mereka, Ansania Premium X Kantiss, Layka by Fitria, Arunika Dewi X Malik Moestaram, Defrico Audy X Buton tengah, Rudi Sularso X Bagus Butik, Dechantique by Ning Santoso, dan Erena Chebes Couture juga akan berangkat ke New York.New York Indonesia Fashion Week pun diharapkan juga dapat menjadi momen bagi para pelaku industri fesyen lokal untuk memperluas wawasan, termasuk dalam hal terkait desain produk."Dengan membuka wawasan ini, tiba-tiba mereka punya koneksi, pengalaman sehingga desain-desain yang mereka hasilkan bisa lebih variatif dan lebih percaya diri," pungkas Sandiaga.