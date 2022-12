V BTS Ulang Tahun Hari Ini, Proyek Vung Vung Bus Ramai Diperbincangkan ARMY

("2022 #BTSV #TAEHYUNG Birthday Project by NUNA V," begitu tulisnya dalam instagramnya. Video: Nuna V/@_nuna_v)

Seperti kebanyakan penggemar lain, tentu mengingat suatu momen seperti tanggal pertama kali tampil atau ulang tahun anggota menjadi keharusan. Salah satunya ARMY (sebutan penggemar BTS), yang merayakan ulang tahun V, anggota BTS Lahir pada 30 Desember 1995, V BTS diperbincangkan oleh banyak orang di media sosial. Salah satunya adalah proyek ulang tahun yang diberikan oleh penggemar.Telah banyak terpampang iklan atau gambar-gambar dari V BTS di Korea Selatan , tempat asalnya. Hal ini menjadi salah satu aktivitas yang sering kali dilakukan penggemar untuk merayakan hari jadi anggota kesukaan mereka.Bahkan, penggemar menyebut hal tersebut dengan sebutan mereka sendiri. 'Taecember' merupakan penyebutan di mana seluruh penggemar BTS merayakan ulang tahun bernama asli Kim Taehyung itu di bulan Desember.Proyek ulang tahun memang sudah lumrah, namun apa jadinya jika proyek tersebut merupakan bus? Nah, bus ini memang ramai diperbincangkan di media sosial, lho.Banyak ARMY berfokus pada perayaan bus dengan gambar V BTS di sepanjang bulan Desember 2023 ini. Bus ini disebut dengan "Vung Vung Bus".Vung Vung Bus sendiri merupakan proyek ulang tahun yang dipelopori oleh Nuna V , salah satu penggemar BTS yang cukup dikenal di media sosial dan didukung oleh ARMY itu sendiri. Nuna V adalah Fansite Taehyung yang cukup famous dan konon dijuluki ARMY sultan karena kemewahan fansite ini.Pernah dikabarkan bahwa dia pernah membeli slot iklan di acara 'You Quiz On The Block' saat BTS menjadi bintang tamu. Selain itu Nuna V juga terkenal akan hasil fotonya yang keren-keren.Bus tersebut bertemakan "Borahae" atau "I Purple You", sebutan yang identik dengan BTS, di mana V menjadi pencetusnya. Warna ungu menjadi dominan, karena menjadi lambang cinta yang abadi.Diketahui pula Vung Vung Bus ini mengelilingi gedung HYBE dan terus beroperasi hingga 31 Desember 2022 besok. Nah, jika kamu berada di Korea Selatan sekarang, segera temukan bus ini sebelum berhenti beroperasi, ya!"Intip Vung Vung Bus proyek ulang tahun yang dipelopori oleh Nuna V yang mejengin wajah ganteng V, salah satu personil BTS yang hari ini sedang berulang tahun."