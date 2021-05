Indonesia menjadi Pemenang Favorit 2021 World N-Beauty Proffesional Online Contest

(Mahasiswi AKS-AKK Yogyakarta Larda Mabrianza Narlita, dinobatkan sebagai pemenang favorit untuk kategori Fantasy Make-up, dengan judul Queen of the Dark. Foto: Dok. AKS-AKK Yogyakarta)

(ROS)

Jakarta: Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta (AKS-AKK Yogyakarta) dinobatkan sebagai pemenang dalam ajang 2021 World N-Beauty Professional Contest. Perwakilan dari Indonesia itu menjadi pemenang favorit.Mahasiswi AKS-AKK Yogyakarta Larda Mabrianza Narlita, dinobatkan sebagai pemenang favorit untuk kategori Fantasy Make-up, dengan judul Queen of the Dark. Pengujian dilakukan dalam 13 kategori dan 42 sub-kategori.Direktur AKS-AKK Yogyakarta Prihatin Saraswasti mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi ini. Terlebih, AKS-AKK Yogyakarta perdana mengikuti kompetisi ini pada tahun ini."Melalui kompetisi ini, kami bisa mengukur dan meningkatkan kemampuan untuk bersaing di tingkat internasional dalam industri kreatif terkait bidang kecantikan. Saya berharap lomba ini dapat menjadi batu loncatan bagi peserta. Khususnya mahasiswa dan menghasilkan bakat pada bidang tata rias," ujar Prihatin, dikutip keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.Sebagai informasi, 2021 World N-Beauty Professional Contest diselenggarakan oleh Beauty and Health Department, Namseoul University, bersama Global Beauty Promotion Association. Kompetisi yang sudah empat kali diselenggarakan ini berlangsung pada 19 April hingga 14 Mei secara daring.Kompetisi berskala internasional ini diikuti oleh para talenta dari berbagai negara, yakni Korea, Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Nepal, dan Mongolia. Kontes ini dirancang untuk meningkatkan status sosial para ahli kecantikan, mempromosikan K-Beauty, dan berkontribusi pada perkembangan kecantikan secara global.“Diharapkan kontes ini membuka jalan pertukaran budaya dengan membentuk jaringan kecantikan internasional, pertukaran teknologi kecantikan, dan bidang akademik," ujar General Contest Chairman Yoon-Seok Lee.