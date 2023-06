Rayakan 100 Tahun Kisah Disney, Ini Koleksi Cantik Kolaborasi dengan 80 Jenama Lokal dan Global

(Ki-ka: Azarine 'Superhero Villain Serum' dan Iwan Tirta 'Merak Sejoli Disney100'. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Bertepatan dengan hari jadinya yang ke-100, Disney Indonesia berkolaborasi dengan lebih dari 80 merek dan perusahaan ritel terkemuka lokal dan global. Kolaborasi tersebut menghadirkan beragam produk dari bidang mode, kecantikan, aksesori, home and living, collectibles, hingga mainan.Memadukan gaya kontemporer dengan kisah-kisah Disney yang abadi, koleksi yang terinspirasi dari perayaan Disney100 ini menawarkan pendekatan gaya yang segar dan modern akan karakter-karakter Disney yang kerap menjadi favorit para penggemar.Tan Wee, Director of Brand Commercialization, Indonesia, The Walt Disney Company, menuturkan Disney100 adalah perayaan lintas generasi bagi para penggemar, keluarga, pencipta dan pendongeng yang telah menyambut Disney ke dalam hati mereka. Serta menjadi bagian dari berbagai momen gembira mereka selama 100 tahun terakhir."Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan merek-merek lokal untuk membawa momen Disney lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Sangat menarik untuk melihat bagaimana desainer lokal telah membawa pengalaman dan perspektif kreatif mereka sendiri ke dalam cerita Disney, dan menawarkan pandangan unik tentang karakter tercinta mereka di luar layar," tuturnya dalam konferensi pers di Ganara Art, Plaza Indonesia, Rabu (7/6).Dari 54 merek lokal populer yang telah merilis edisi khusus untuk Disney100, di antaranya adalah merek kecantikan Azarine, Iwan Tirta Private Collection, Matahari, Morris dan Passion Jewellery.Valerie Phoebe, Product Manager Azarine mengatakan produk kolaborasinya yang bertajuk 'Superhero Villain Serum' terinspirasi dari cerita Marvel yang kaya dengan berbagai karakter multi-dimensi."Setelah sebelumnya meluncurkan koleksi bertema Marvel Super Hero, kali ini kami ingin tampil dengan sesuatu yang lebih berani dan segar. Kami hadirkan line-up yang menampilkan empat karakter 'Jahat' di Marvel yakni Loki, Thanos, Deadpool, dan Venom. Keempat serum tersebut terdiri dari vitamin C, retinol, niacinamide dan pHA 100 yang berfungsi untuk eksfoliasi. Desain dari keempat serum ini mewujudkan gaya khas Azarine dan semangat inovatif kami," ungkap Valerie.Sementara, jenama fashion ternama Iwan Tirta menyampaikan bahwa tahun ini merupakan kali ketiga mereka bekerjasama dengan Disney yang sebelumnya di tahun 2018 dan 2021."Kami bangga kembali diajak berkolaborasi dengan Disney. Kami ingin membuka akses yang lebih luas lagi. Koleksi 'Merak Sejoli Disney100' ini menyatukan motif batik khas Iwan Tirta dengan siluet 100 Mickey Mouse, untuk desain unik yang merayakan budaya Indonesia bersama 100 tahun Disney. Bukan cuma fashion, kali ini kami hadirkan dalam produk home living seperti tumbler dan cushion," tutup Rindu.