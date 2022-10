Disney Gaet 6 Jenama Fashion dan Beauty Lokal untuk Koleksi Istimewa 'We Are One'

(Koleksi istimewa 'We are One' dari enam merek lokal yaitu FAYT, Novere, Puru Kambera, Secondate, Sneakon dan VAIA. Foto: Dok. Istimewa)

Teman Gaya, tentu sudah tidak asing melihat karakter Princess seperti Cinderella, Belle, Rapunzel, Elsa, atau Moana dalam bentuk pernah-pernik produk untuk anak-anak ya. Kini, wanita dewasa juga bisa memiliki karakter besutan film Disney tersebut dalam beberapa item fesyen dan kecantikan lho!Pada 20 Oktober 2022, Disney Indonesia mengumumkan peluncuran koleksi istimewa 'We Are One' yang berkolaborasi dengan enam merek fashion dan beauty lokal , seperti FAYT, Novere, Puru Kambera, Secondate, Sneakon dan VAIA.Kolaborasi ini menyatukan kisah-kisah abadi karakter Princess Disney dengan visi dan gaya khas masing-masing merek yang dicerminkan melalui casual wear, modest wear, sepatu, produk kecantikan, dan aneka produk menarik lainnya.Mahek Shah, Director of Consumer Products The Walt Disney Company Indonesia mengatakan berbagai kisah Princess dan heroines Disney, seperti ketangguhan hati Princess Tiana dan jiwa petualang Princess Rapunzel sudah menjadi bagian dari berbagai generasi dan senantiasa menginspirasi fans Disney di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.Sehingga, kehadiran koleksi ‘We Are One’ diharapkan mampu merefleksikan interpretasi dari tiap merek lokal dari pesan positif mengenai keberanian, kebaikan hati dan kreativitas yang ingin disampaikan oleh kisah Disney Princess and heroines favoritmereka."Menariknya, kreativitas tiap merek juga menghasilkan koleksi yang segar dan unik, mengombinasikan nostalgia dengan tren masa kini yang menarik untuk penikmat fesyen tanah air. We Are One pada intinya adalah selebrasi desainer dan merk lokal beserta dengan fans Disney untuk bersatu, berkolaborasi dan menunjukan rasa cinta mereka," jelas Mahek.Gitta Amelia, co-founder dari merek kecantikan Secondate, mengungkap salah satu produk yang diluncurkan dalam koleksi We Are One adalah Royal Lip Mousse yang tersedia dalam 10 shade yang mewakili 10 Princess terpilih. Juga, Face Castle yakni face pallete yang terdiri dari highlighter, blush on, dan contour."Kita sangat antusias dengan produk kolaborasi ini, karena kita semua tumbuh dengan kisah-kisah unik dari Disney Princess. Kami berharap koleksi yang dihadirkan pada hari ini bisa menginspirasi beauty enthusiasts untuk selalu be true to yourselves dan menjadi heroine dengan versi kalian masing-masing," ungkap Gitta.Jesca Aderland dan Jeanita Adeline dari NOVERE, menambahkan salah satu desain pada koleksi We are One sangat spesial yaitu terdapat sebuah dress dengan corak yang mewakili 12 Disney Princess Icons, dilengkapi gradient fabric yang mencerminkan warna kulit dari gelap hingga terang.Sementara, merek footwear lokal Sneakon membawakan koleksi yang mengusung tema Cinderella. Melalui koleksi ini, Sneakon berharap mampu menginspirasi lebih banyak perempuan muda Indonesia untuk berbuat baik, dan berani untuk mengambil langkah pertamanya dengan penuh keyakinan."Sneakon sangat mempercayai pesan #KindnessInEveryStep. Cinderella merupakan inspirasi yang tepat untuk menyuarakan pesan ini. Terlepas dari kesulitan yang dihadapinya, Cinderella selalu memilih untuk melakukan hal-hal baik. Ia juga telah menunjukan bahwa kebaikan hati dapat berdampak besar. Pada koleksi We are One ini, Sneakon menghadirkan dua sneakers wanita dengan bahan rajut dan warna khas Cinderella yaitu putih dan biru muda," pungkas Ricky Abraham, Public Relations dari Sneakon.