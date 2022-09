ASOTY, Kompetisi Modelling Bergaya Kontes Kecantikan Terbuka untuk Peserta dari Indonesia

(Tahun ini, ASOTY mengajak perempuan Indonesia untuk mengikuti kompetisi yang terbagi dalam empat kategori utama yaitu Runway / Catwalk, Redaksi/Fashion, Komersial / Periklanan, dan Sosial/ Influencer. Foto: Dok. ASOTY)

ASOTY 2023 terbuka untuk peserta dari Indonesia

(Pada tahun 2023, ASOTY akan menjadi kontes kecantikan pertama dan satu-satunya yang menampilkan babak Fashion Berkelanjutan, yaitu semua finalis akan diminta untuk membawa dua pakaian yang sehubungan dengan Keberlanjutan. Misalnya pakaian atau sesuatu yang diturunkan dari Ibu atau Nenek, atau dari toko barang bekas. Foto: Dok. ASOTY)

Kategori Utama:

Sub-kategori:

(Kal Kalim, Vision Director & Fashion Director ASOTY mengatakan ASOTY mungkin adalah kompetisi model pertama yang menyertakan gadis-gadis dari semua ukuran, bentuk dan warna kulit, jauh sebelum keragaman dan inklusi menjadi kata kunci di industri ini. Video: Dok. Instagram ASOTY/@australiansupermodeloftheyear)

Runway

Editorial

Komersial

Sosial

Audisi

(ASOTY percaya bahwa dunia modelling pada akhirnya akan berkembang melalui peran seorang model menjadi aktivisme etis. Foto: Dok. ASOTY)

Malam Grand Final

Inisiatif keberlanjutan

Program pembelajaran dan kompetisi modelling bergaya kontes kecantikan tahunan yang berbasis di Melbourne, Australia yaitu Australian Supermodel ASOTY ) yang berkomitmen pada True Inclusiveness kembali digelar.Kontes ini percaya pada inklusivitas yang mewakili orang-orang dari semua warna kulit, orang-orang dari semua ukuran, orang-orang dari semua agama dan orang-orang dengan pandangan yang berbeda atau bahkan bertentangan.Bertujuan untuk menciptakan komunitas yang memahami, menghormati, dan memberikan kesempatan yang bebas dan adil bagi semua orang, kompetisi ini membantu calon model muda untuk belajar tentang aspek kreatif, periklanan, pemasaran serta segi komersial dari industri mode dan modelling melalui sesi pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan oleh pakar industri dan figur publik.Pendekatan secara holistik yang mencakup topik-topik penting seperti komunikasi, manajemen waktu, disiplin keuangan, penguasaan media sosial, kepositifan tubuh, cinta diri, kesehatan dan diet, ketahanan, meditasi, perhatian, gaya, make-up, kolaborasi dan tentu saja, fotografi serta keterampilan berjalan di peragaan busana. Hal-hal ini juga dibahas secara luas selama lokakarya dan sesi mentoring selama kompetisi berlangsung.ASOTY percaya bahwa dunia modelling pada akhirnya akan berkembang melalui peran seorang model menjadi aktivisme etis. Perempuan akan berada di garis depan tatanan dunia baru yang memikul tanggung jawab untuk memperbaiki masalah lingkungan, sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Model saat ini tidak lebih 'hanya wajah cantik dan tubuh seksi'. Faktanya, mereka tidak pernah ada.Wanita selalu menjadi gender yang lebih baik, lebih bijaksana dan lebih berani. Kebaikan, kasih sayang, dan kesabaran merekalah yang membuat mereka memainkan peran penting bagi manusia sepanjang sejarah. Dengan bergabung di ASOTY 2023, With Our Without A Crown, You Are Always A Queen (Dengan atau Tanpa Mahkota, Anda Selalu Menjadi Ratu) seperti yang tertuang dalam tagline kompetisi tahun ini.Kompetisi kembali dalam format hybrid, sebagian digital dan sebagian secara langsung, dengan Grand Final dijadwalkan di Bali pada Februari 2023. Program 2022 adalah pengalaman digital yang lengkap karena pandemi dan pembatasan perjalanan.Kompetisi pada saat Grand Final mencakup runway skala internasional di mana semua finalis memamerkan koleksi dari desainer Australia dan Indonesia terkemuka. Pendaftaran untuk peserta dari Indonesia akan dibuka sampai dengan 21 September 2022.Tahun ini, ASOTY mengajak perempuan Indonesia untuk mengikuti kompetisi yang terbagi dalam empat kategori utama, yaitu:- Runway / Catwalk- Redaksi/Fashion- Komersial / Periklanan- Sosial/ Influencer- Aktivis (wajib dipilih)- Curve (proporsi tubuh)- Kebugaran- Kebersahajaan- Ukuran Tubuh MungilPelamar wajib memilih salah satu kategori utama untuk dipertandingkan. Pelamar juga dapat memilih sub-kategori yang lebih mewakili mereka dan membantu mereka mengekspresikan diri, berbicara atas nama mereka, dan berjejaring dengan orang-orang yang berpikiran sama.“Aktivis” adalah sub-kategori wajib yang didaftarkan pelamar untuk Program 2023 kecuali mereka memilih salah satu dari sub-kategori spesifik. ASOTY mencari model yang bersemangat tentang sesuatu hal positif yang mereka percaya, membela sesuatu dan berbicara untuk apa yang mereka yakini.Kategori Runway, juga dikenal sebagai catwalk, diperuntukkan bagi peserta yang suka berjalan di atas panggung peragaan busana yang menampilkan kreasi desainer kepada penonton. Namun, setiap finalis, terlepas dari kategorinya, akan dilatih untuk tampil di runway dan berjalan di peragaan busana internasional selama acara grand final ASOTY.Kategori Editorial terbuka bagi mereka yang senang tampil di depan kamera. Mereka yang memilih untuk menjelajahi seni mode dan mengekspresikan diri melalui cerita yang diceritakan oleh fotografer dan perancang busana. Jenama, perancang mode, publikasi, dan pencipta selalu mencari wajah segar dan unik itu.Berpose dan mempromosikan produk dalam kampanye pemasaran. Pada dasarnya itulah yang dimaksud dengan modelling untuk komersial dan sifatnya lebih beragam.Semua orang ingin menjadi influencer hari ini. Jelajahi kemungkinan untuk memengaruhi komunitas menuju dunia yang lebih baik di bawah kategori Sosial. Beberapa Kategori mungkin memiliki persyaratan khusus seperti batas usia, dan tinggi minimum. Sebagian besar kategori, bagaimanapun, terbuka untuk semua.Pelamar dapat memilih kategori yang tepat sesuai dengan minat, bakat dan hal terbaik yang mereka miliki. Pelamar dapat mengubah kategori bahkan setelah melanjutkan ke Tahap Peserta. Tahap Entrant adalah tingkat setelah pelamar berhasil dalam audisi.Audisi dibagi menjadi dua bagian. Pelamar akan diminta untuk mengirimkan video dan menjawab beberapa pertanyaan setelah aplikasi mereka disetujui. Pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui lebih banyak tentang pelamar sebagai pribadi, memahami bakat dan cita-cita mereka, dan memastikan mereka selaras dengan visi ASOTY tentang dunia pemodelan yang bertanggung jawab, bermakna dan memiliki tujuan.Pelamar akan memiliki waktu dua minggu untuk mengirimkan video ini setelah mereka menerima serangkaian pertanyaan. Pelamar juga akan diminta untuk menyertakan video pendek yang menampilkan kemampuan mereka berjalan di runway.Audisi bagian kedua melalui panggilan Zoom kemudian akan dijadwalkan dengan kandidat yang berhasil pada audisi bagian pertama, kemudian akan dijadwalkan.Grand Final akan terdiri dari lima putaran termasuk:- Koleksi Denim yang dirancang oleh ASOTY Vision Director & Fashion Director, Kal Kalim- Koleksi Pakaian Renang & Pakaian Resor- Koleksi Pakaian Olahraga- Koleksi dari Desainer Australia & IndonesiaPada tahun 2023, ASOTY akan menjadi kontes kecantikan pertama dan satu-satunya yang menampilkan babak Fashion Berkelanjutan selama Grand Final. Semua finalis akan diminta untuk membawa dua pakaian yang sehubungan dengan Keberlanjutan.- Pakaian yang didaur ulang, digunakan kembali, atau digunakan kembali. Ini bisa dari lemari pakaian yang ada, sesuatu yang diturunkan dari Ibu atau Nenek, atau dari toko barang bekas- Pakaian dari desainer lokal atau start-up di kota atau negara asal kandidat. Ini adalah bagian dari inisiatif ASOTY Mendukung Bisnis Lokal“Keberlanjutan, persaudaraan dan mendukung bisnis lokal adalah fokus besar di ASOTY selama dua tahun terakhir. Grand final tahun ini akan lebih banyak tentang kerja sosial, networking, pertukaran budaya dan malam final runway yang merupakan puncak dari keseluruhan program,” papar Kal Kalim, Vision Director & Fashion Director ASOTY.“ASOTY terus berkembang seiring kami merespons kebutuhan dan tantangan dunia baru. Kami mencari gadis-gadis yang percaya pada sesuatu yang baik untuk planet dan umat manusia, gadis-gadis yang membela keyakinan mereka dan berbicara tentang apa yang mereka yakini," lanjut Kal Kalim."ASOTY mungkin adalah kompetisi model pertama yang menyertakan gadis-gadis dari semua ukuran, bentuk dan warna kulit, jauh sebelum keragaman dan inklusi menjadi kata kunci di industri ini. Lebih jauh, kami mengeksplorasi keragaman dalam pemikiran, keyakinan, budaya, dan tujuan,” kata Kal Kalim lagi.Mereka yang bertanggung jawab dan memiliki tujuan mencari Aktivis dan Model untuk mewakili mereka dan itulah yang menjadi fokus ASOTY untuk disampaikan.Ini adalah inisiatif yang telah diambil selama perjalanan kontes menuju dunia yang lebih aman dan lebih baik, dan ASOTY ingin mendukung jenama yang berkelanjutan dengan mengidentifikasi, membimbing, dan mengelola talenta yang tepat. Manajemen talenta ASOTY saat ini menawarkan layanannya di Australia dan India, dan Indonesia akan menjadi fokus besar tahun ini.“Supermodel Australia tahun Ini bukan tentang menemukan 'supermodel'. Ini tentang membantu setiap gadis di luar sana menemukan Supermodel dalam dirinya” tambah Kal. “Ada sosok dan kepribadian seorang Supermodel dalam diri kita masing-masing,” pungkas Kal.