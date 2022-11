Intip Arloji Mewah Jacob & Co yang Dipakai CR7 hingga Seharga Belasan Miliar Rupiah

Astronomia Tourbillon Baguette

The Astronomia Casino

Fleurs de Jardin Rainbow



The Opera Godfather 50th

(yyy)

Dibandingkan dengan Rolex , merek jam tangan Jacob & Co. mungkin masih terasa asing di telinga kebanyakan orang. Padahal, jenama arloji asal Amerika Serikat ini terkenal dengan koleksi jamnya yang super mahal.Nah, baru-baru ini merek Jacob & Co. menjadi booming setelah bintang sepak bola ternama, Cristiano Ronaldo mengunggah foto yang menunjukkan dirinya tengah memakai arloji mewah dari merek tersebut."Saya senang mengumumkan kemitraan saya dengan @jacobandco, salah satu merek jam tangan terkemuka di dunia," tulis Ronaldo di keterangan foto.Yang istimewa dari koleksi arloji The Jacob & Co x CR7 ini terdapat ilustrasi Ronaldo berseragam Real Madrid sedang melakukan selebrasi dan mencetak gol ke gawang Manchester United. Koleksi jam tangan ini tersedia dalam warna merah dan hijau dengan kisaran harga mulai dari Rp444 juta untuk koleksi Heart of CR7 hingga Rp2,3 miliar untuk koleksi Flight of CR7 Baguette.Pada 2015, Jacob & Co. pernah merilis jam tangan seri Astronomia Tourbillon Baguette yang harganya mencapai Rp7,7 miliar! Fitur menarik dari jam tersebut, yakni kehadiran berlian dan kristal safir yang menghiasi bagian casing. Dan, pada tahun 2021, petarung UFC, Conor Mcgregor sempat memamerkan foto dirinya mengenakan jam tangan mewah Astronomia Tourbillon Baguette berwarna rose gold yang dibelinya dengan harga sekitar satu juta dollar AS atau setara Rp14 miliar.Menurut berbagai sumber, McGregor membeli jam itu saat dia berada di Dubai, sebelum dia pergi menuju Yas Fight Island, pulau yang terisolasi, dan digunakan untuk ajang UFC di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.Jacob & Co. juga menghadirkan jam tangan unik dengan tema kasino. Bertajuk Astronomia Casino, arloji ini menampilkan roda rolet miniatur yang beroperasi penuh di bawah kotak kubah kristal safir jam tangan.Roda Kasino Astronomia, ditampilkan dalam rangkaian enamel hijau, merah, dan hitam yang spektakuler dengan inlay mahoni, digerakkan oleh tombol pada posisi jam delapan (yang juga memutar cadangan daya untuk animasi). Mengutip dari laman @jacobandco Likeshop, arloji dibanderol seharga Rp9,7 miliar.Jacob & Co. memperkenalkan versi pelangi dari terobosan Fleurs de Jardin. Dirancang untuk menciptakan kembali taman bunga yang indah di pergelangan tangan dan dibingkai oleh pelangi yang berkilauan. Jam tangan yang menakjubkan ini ditenagai oleh gerakan tourbillon kupu-kupu yang halus.Tourbillon, tampilan waktu, dan bunga safir warna-warni tingkat atas semuanya berputar searah jarum jam, sedangkan dasar mutiara yang diatur dengan bunga safir pelangi di bawahnya berputar berlawanan arah jarum jam. Casing rose gold 18K menampilkan bezel dan cincin bagian dalam yang dilengkapi dengan safir pelangi, dan duduk di atas mesin jam adalah tsavorite hijau-rumput 288 sisi Jacob-cut.Pada koleksi ini, Jacob & Co. menggabungkan dunia pembuatan jam ultra-high-end dengan kompleksitas menakjubkan dari kotak musik mekanis dengan memainkan musik tema The Godfather yang menggetarkan. Arloji yang tersedia hanya tersedia 50 buah ini menampilkan tiga belas kutipan paling terkenal dari film 'The Opera Godfather 50th' yang diukir pada tong kotak musik, salah satunya "Saya akan memberinya tawaran yang tidak bisa dia tolak."