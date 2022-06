Sambut Libur Sekolah, Central Park Hadirkan Lego Celebrate Come & Play

Meet And Greet With Lego Mascot (setiap Sabtu & Minggu, 18 Juni – 17 Juli 2022)



Speed Challenge Competition (setiap Sabtu & Minggu, 18 Juni – 17 Juli 2022)

Build & Take (setiap Sabtu, 18 Juni – 17 Juli 2022)



Cupcake Making (setiap Minggu, 18 Juni – 17 Juli 2022)



Shop & Build (25 Juni – 9 Juli 2022)

(ROS)

Menyambut momen libur sekolah, Central Park menghadirkan Lego untuk melengkapi dan menjadi salah satu pilihan destinasi yang dapat dikunjungi para pengunjung setianya.Mulai 17 Juni hingga 17 Juli 2022, Lego akan menyapa langsung para penggemar dalam rangkaian Lego 90 Years of Play – Celebrate Come & Play.“Melihat antusiasme para pengujung pada libur sekolah kali ini, Central Park menghadirkan karakter Lego dengan tema Celebrate Come and Play. Di Central Park Mall tahun ini dikhususkan untuk para pecinta Lego yang akan berkesempatan bertemu langsung dengan para karakternya di Laguna Atrium GF. Selain rangkaian acara yang akan diadakan, dekorasi khusus dari rangkaian Anniversary Lego yang ke 90 Tahun sangat cocok untuk dijadikan tempat mengabadikan momen liburan tahun ini," ujar Asst GM Marcomm & Relations Central Park dan Neo Soho Mall Silviyanti Dwi Aryati.Beberapa aktivitas menarik, namun tetap edukatif dihadirkan untuk para pecinta Lego. Seluruh pengunjung dapat berinteraksi, dan bersenang-senang secara langsung dengan karakter Lego Mascot seperti Speed Challenge Competition, Build & Take, Cupcake Making, dan Shop & Build hingga berbelanja berbagai macam merchandise dan juga mainan Lego area retail & merchandise yang juga terdapat di Laguna Atrium hingga 17 Juli 2022.Untuk mengikuti Meet and Greet With Lego Mascot, para pengunjung cukup menunjukan struk berbelanja tanpa minimum nominal di seluruh tenant Central Park atau pembelian merchandise di area retail Lego tanpa minimum nominal. Meet & Greet With Lego Mascot akan berlangsung pada tanggal 18, 19 , 25, 26, dan Juni 2022. Kemudian tanggal 2, 3, 9, 10 16, dan 17 Juli 2022 setiap pukul 14.00 WIB, 16.00 WIB, dan 18.00 WIB.Bagi para pengunjung yang menyukai Lego dan tantangan dapat mengikuti Speed Challenge Competition yang juga diadakan di area Laguna Atrium di setiap hari Sabtu dan Minggu (18 Juni – 17Juli 2022) pukul 15.00 WIB dan 17.00 WIB. Dengan melakukan transaksi di tenant Central Park mana saja, para pengunjung dapat langsung mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kompetisi ini didasarkan fair play dan harus membawa mainan mobil Lego masing-masing. Nantinya, 10 pemenang Speed Challenge Competition akan diumumkan pada t17 Juli 2022.Bagi para pengunjung yang merasa kesulitan dalam merakit dan membangun Lego, Build & Take dihadirkan untuk membantu dan mengarahkan dalam merakit permainan Lego dari awal. Membeli langsung di area retail ataupun membawa dari rumah pun tidak masalah, para instruktur lego akan membantu merakitkan setiap Sabtu, 18 Juni – 17 Juli 2022, pukul 13.00 WIB dan 17.00 WIB di area Laguna Atrium GF.Khusus untuk anak-anak, Central Park menghadirkan Cupcake Making yang dapat para buah hati ikuti untuk mengasah imajinasi dan kekreativitasannya. Tanpa ada minimal pembelanjaan apapun, para pengunjung dapat langsung mendaftarkan buah hati untuk mengikuti kegiatan ini setiap Minggu, 18 Juni – 17 Juli 2022 pukul 17.00 WIB, di area Laguna Atrium GF.Untuk menambah kemeriahan Anniversary Lego yang ke 90 tahun ini, Central Park menghadirkan Shop & Build di mana setiap harinya para pengunjung yang beruntung dan berbelanja minimum Rp1 juta di seluruh tenant Central Park berhak mendapatkan mainan Lego. Mulai tanggal 25 Juni hingga 9 Juli 2022, pengunjung dapat menukarkan struk di Customer Care Center LGM dan membawa pulang salah satu varian Lego yang diidamkan.