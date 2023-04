Rekomendasi Hotel di Jantung Kota Yogyakarta, Cocok untuk Staycation selama Lebaran

Fasilitas

Staycation selama lebaran

(FIR)

: Yogyakarta menjadi salah satu tujuan para pemudik dan juga destinasi wisata. Tak ayal, Kota Gudeg ini menjadi favorit bagi para pemudik atau yang sengaja berlibur ke sana.Selain pesona wisatanya yang menarik perhatian para wisatawan, beberapa hotel di Yogyakarta juga beragam. Mulai dari yang bintang 5, maupun yang ramah kantong.Salah satunya Swiss-Belboutique Yogyakarta. Hotel yang berada di jantung kota Yogyakarta ini punya akses yang dekat dengan beberapa ikon Kota.Masih berada di Jl Jendral Sudirman, Gowongam, Swiss-Belboutique Yogyakarta hanya berjarak 800 meter dari Tugu Yogyakarta. Kamu hanya butuh 11 menit berjalan dari hotel menuju ikon Yogyakarta tersebut.Sementara, kamu hanya cukup menempuh 9 menit jika ingin ke kawasan komersial Malioboro, atau 10 menit jika kamu berbelanja ke Pasar Beringharjo yang berada di Jl Pabringan menggunakan kendaraan pribadi.Swiss-Belboutique Yogyakarta merupakan hotel bintang empat dengan jaringan internasional yang terletak di pusat Kota Yogyakarta. Hotel ini memiliki fasilitas 122 kamar yang terdiri dari lima (5) kategori yaitu: Deluxe, Grand Deluxe, Business Suite, Family Suite dan Executive Suite.Semua kamar didesain dengan kemewahan dan kenyamanan serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Selain kamar, Swiss-Belboutique Yogyakarta juga memiliki delapan meeting room yang sangat pas untuk aktivitas bisnis.Sementara itu fasilitas entertainment pun tersedia dari mulai Swiss-Cafe restoran yang terletak di main lobby hotel, Gendhis Lounge & Bar juga di main lobby, dan di rooftop dilengkapi dengan swimming pool untuk dewasa dan anak-anak, juga Tamansari Puspa Spa & Gym, dan Chadis Rooftop Bar.Dalam merayakan lebaran kali ini, Swiss-Belboutique Yogyakarta punya promo pada periode 20 - 29 April 2023, dengan menghadirkan paket kamar dimulai dari harga Rp.1.450.000 net per kamar per malam.Harga tersebut sudah termasuk sarapan pagi dan buffet dinner untuk 2 (dua) tamu di Swiss-Cafe Restaurant selama periode tersebut. Pemesanan untuk paket Lebaran sudah dapat dilakukan saat ini hingga periode ini berakhir atau sesuai dengan ketersediaan kamar, bisa melalui pemesanan online maupun menghubungi hotel langsung."Lebaran itu momen spesial untuk silaturahmi dengan keluarga dan handai taulan, lokasi hotel sangatlah strategis untuk dijadikan tempat pertemuan keluarga di Hari raya karena berada di pusat kota yang mudah dijangkau dari area mana saja," ujar Sankar Adityas Cahyo selaku Public Relations Manager Swiss-Belboutique Yogyakarta."Kami menawarkan harga special di Hari Lebaran ini untuk dapat mengakomodir kebutuhan tamu selama Lebaran," terangnya.Jl. Jend. Sudirman No. 69, YogyakartaMobile. 0818 858 480 T. 0274 - 292 1888Email : prsqyo@swiss-belhotel.com