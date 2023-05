5 Destinasi Favorit di Jakarta yang Paling banyak Dikunjungi saat Lebaran

(FIR)

: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, terdapat destinasi favorit di Jakarta yang banyak dikunjungi wisatawan di luar Jabodetabek. Salah satunya Pantai Ancol."Ancol, Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Saya juga menambahkan ke mall juga penuh, termasuk yang ada Jakarta Aquarium itu penuh banget, Monas, dan Masjid Istiqlal," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Gedung Sapta Pesona, Selasa, 2 Mei 2023.Menparekraf Sandiaga menerangkan, masyarakat yang berwisata di Jakarta merupakan warga Jabodetabek yang tidak melakukan mudik. Sehingga membludak-nya tempat-tempat wisata di JakartaMenurut Menparekraf Sandiaga, momen ini menjadi peluang Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang menjalin kerjasama dengan TEPANAS (Teman Parekraf Nasional) dan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi (Putri) untuk membawa wisatawan ke Jakarta pada long weekend."Tentu Jakarta juga menawarkan destinasi unggulan seperti Setu Babakan, Kepulauan Seribu, dan tempat-tempat lainnya yang menarik," ujar Menparekraf Sandiaga.Lebih lanjut, Sandiaga juga optimis jika fasilitas MRT di Jakarta dapat menjadi destinasi wisata yang menyenangkan. Khususnya warga dari luar Jakarta."Bagi teman-teman yang dari luar daerah Kota Jakarta yang tidak ada transportasi umum di daerahnya, MRT di sini bisa menjadi alternatif wisata saat ke Jakarta. Sebab transportasinya sangat nyaman, aman, dan punya daya tarik tersendiri. Apalagi MRT dikelola dengan penuh profesional," tutur Sandi.