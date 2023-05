Libur Harpitnas, Ini Rekomendasi Mall dengan Ragam Program dan Hadiah Menarik

1. Lucky Thirty Three

2. Surprise Anniversary Treat

3. Gold Member Perks

4. Bid and Get

(FIR)

Menghabisi liburan weekend dan hari kejepit nasional atau harpitnas, enggak perlu keluar kota. Di Jakarta ada beberapa tempat wisata yang bisa kamu kunjungi bersama keluarga, seperti wisata berbelanja di Summarecon Mall Kelapa Gading.Kebetulan sepanjang Mei ini, Summarecon Mall Kelapa Gading punya banyak pilihan program serta promo. Sebab pada bulan ini, MKG merayakan ulang tahun yang ke-33. Bertemakan 'Anniversary of Journey', MKG menyelenggarakan perayaan dengan berbagai program yang berlangsung selama 1 bulan, sejak 1 hingga 31 Mei 202."Kami sangat antusias merayakan momen bersejarah ini bersama dengan pelanggan setia kami. Perjalanan yang telah kami lalui selama ini adalah sesuatu yang luar biasa dan kami bersyukur atas dukungan yang telah diberikan oleh pelanggan, penyewa, dan mitra kami sepanjang perjalanan 33 tahun Summarecon Mall Kelapa Gading," ujar Willy Effendy, sebagai Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading."Sebagai tanda terima kasih, kami ingin memberikan program dan acara yang menarik sepanjang bulan untuk memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pengunjung kami," sambungnya.Empat program tersebut adalah sebagai berikut:Program ini hanya berlangsung di tanggal-tanggal tertentu yaitu 1, 3, 13, 23, 30, dan 31 Mei 2023. Untuk mengikuti program ini, pengunjung hanya perlu berbelanja minimal Rp330.000,- dan menukarkan struk belanja untuk mendapatkan kesempatan mengambil voucher di Bola Balon (snowball) yang berisi hadiah-hadiah menarik, seperti voucher belanja di MKG, LAKON, Rambla, MAP, hingga voucher nonton di cinema XXI.Hanya akan ada 264 member Summarecon Mall Apps yang beruntung mendapatkan kesempatan ini, karena program ini terbatas hanya untuk 44 orang setiap harinya.Sedikit berbeda dengan program Lucky Thirty Three, dengan nilai penukaran struk belanja Rp330 ribu, sebanyak 20 member Summarecon Mall Apps per harinya dapat mengambil hadiah di snowball pada tanggal yang berbeda yaitu 15 - 31 Mei 2023.Beragam hadiah yang dapat diraih juga sedikit berbeda yaitu tumbler, stationery, voucher free coffee, voucher belanja Summarecon Mall Kelapa Gading dan voucher nonton di cinema XXI.Dalam program ini, MKG akan memberikan special cake dari First Love Patisserie bagi 15 orang yang juga berulang tahun di bulan Mei. Caranya sangat mudah, kamu harus menjadi gold member Summarecon Mall Apps dan sudah mengisi data diri secara lengkap di aplikasi. Penukaran 15 orang pertama untuk program ini hanya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023.Program lelang ini berlangsung sejak tanggal 1 hingga 27 Mei 2023 dan hanya berlaku untuk anggota Summarecon Malls Apps. Pelanggan yang berbelanja dengan nilai minimum Rp330.000 dapat berpartisipasi dalam lelang dan memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik seperti iPhone 14, batangan emas 5 gram, AirPods, Smart TV, seri iWatch 7, dan mesin kopi Nespresso Essenza Mini C30.Sistem lelang dimulai dari setengah harga barang yang diinginkan dan pelanggan dapat menukarkan struk belanja mereka dengan kupon di Counter Customer Care. Pemenang lelang akan ditentukan berdasarkan penawar tertinggi dan tercepat, dan pengumuman hasil lelang akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 19.00.Untuk mengikuti program ini, kamu harus mengisi data pribadi lengkap dan menawar dengan kelipatan yang ditetapkan lalu memasukan kupon di kotak yang telah disediakan.Selain program belanja yang berlangsung sepanjang bulan Mei, pengunjung juga dapat menikmati hiburan spesial yaitu Birthday Parade yang berlangsung 26 Mei 2023.Pada acara ini, sekitar 20 orang paduan suara akan tampil pukul 19.00 dan menghiburmu dengan menyanyikan lagu-lagu yang meriah. Mereka akan berkeliling di sekitar mal sambil menyanyikan lagu-lagu yang penuh semangat, sehingga dapat memberikan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan.